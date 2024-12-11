«Вряд ли это нормально». Тренер Челси недоволен перелетом в Казахстан

Тренер «Челси» Энцо Мареска недоволен тем, что команде пришлось лететь 8 часов на матч Лиги конференций в Казахстан, а уже в воскресенье команде Михаила Мудрика предстоит сыграть в чемпионате Англии.

«Восемь часов лететь на матч – вряд ли это нормально. Потом обратно. Но мы должны туда ехать, должны максимально себя показать, а также думать и про следующий матч АПЛ».

«Вряд ли это нормально, что мы вернемся домой в пятницу и должны играть чемпионат уже в воскресенье. Так или иначе, но будем стараться показать себя, несмотря на погоду и все условия», – сказал Мареска.

«Челси» является лидером общей таблицы Лиги конференций с 12 очками.