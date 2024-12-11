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  4. Тренер Жироны: «В Лиге чемпионов нас поставили на место»
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 16:52 |
641
1

Тренер Жироны: «В Лиге чемпионов нас поставили на место»

У команды Мичела лишь три очка

11 декабря 2024, 16:52 |
641
1
Тренер Жироны: «В Лиге чемпионов нас поставили на место»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» после поражения от «Ливерпуля» имеет в Лиге чемпионов лишь три очка, сохраняя небольшие шансы выйти в плей-офф. Тренер Мичел оценил осеннюю часть турнира.

«Я горжусь командой, но мы крайне далеки от выхода в следующий этап Лиги чемпионов. Сдаваться в этом турнире мы не будем, у нас есть еще матчи с «Миланом» и «Арсеналом», но есть сомнения, что даже 9 очков выведут нас дальше».

«Можно сказать, что где-то Лига чемпионов поставила нас на место. Однако мы играли и конкурировали с «Реалом», с «Ливерпулем», с лучшими командами».

«Проблема в том, что мы не забили в четырех матчах ЛЧ, это все усложнило», – сказал Мичел.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Лига чемпионов Виктор Цыганков
Иван Зинченко Источник: AS
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