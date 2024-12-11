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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 15:53 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:56
76
0

Шахтер пропустил 100-й мяч в Лиге чемпионов на своем поле

Автором «юбилейного» гола стал Конрад Лаймер

11 декабря 2024, 15:53 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:56
76
0
Шахтер пропустил 100-й мяч в Лиге чемпионов на своем поле
Getty Images/Global Images Ukraine

Мяч, забитый 27-летним полузащитником «Баварии» Конрадом Лаймером, оказался 100-м, пропущенным «Шахтером» в Лиге чемпионов на своем поле. Оформил австриец и еще парочку «юбилеев». Он стал автором 80-го гола немецких команд в поединках с украинскими клубами в Лиге чемпионов, 60-го – в гостевых баталиях немцев с украинцами в еврокубках, в том числе 30-го в основном турнире ЛЧ, а также забил 20-й мяч коллективов из Германии в гостях у горняков.

К слову, юбилеи в поединке с «Баварией» отметили и несколько футболистов «Шахтера». Георгий Судаков провел 150-й матч в карьере (ЧУ – 88, КУ - 6, ЕК – 30, СУ – 26), Николай Матвиенко - 40-й в основном турнире Лиги чемпионов, а Ефим Конопля – 20-й в еврокубках (ЛЧ – 16, ЛЕ – 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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