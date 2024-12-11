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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 15:37 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:47
219
0

Украинские клубы потерпели 25-е безвольное поражение в еврокубках

25-й раз наши команды проиграли, ведя в счете, и в Лиге (Кубке) чемпионов

11 декабря 2024, 15:37 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:47
219
0
Украинские клубы потерпели 25-е безвольное поражение в еврокубках

Безвольное поражение «Шахтера» от «Баварии» (1:5) стало 25-м для украинских клубов на своем поле в еврокубковых турнирах. 11 раз наши команды уступали соперникам, ведя в счете, в родных стенах в Лиге (Кубке) чемпионов, столько же – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Лиге конференций и 1 – в Кубке Интертото. 9 поражений потерпело «Динамо», 5 – «Шахтер», 4 – «Ворскла», по 1 – семь клубов.

25-й раз украинцы проиграли, имея преимущество по ходу встречи, и в Лиге (Кубке) чемпионов – 11 дома и 14 в гостях. 15 поражений записало в свой пассив «Динамо», 9 – «Шахтер» и 1 – «Днепр».

К слову, «Шахтер» оформил не только два украинских «юбилея», но и свой личный, потерпев 15-е безвольное поражение в еврокубках (ЛЧ – 9, ЛЕ/КУ – 4, КК – 1, КИ – 1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» домашние безвольные поражения украинских клубов в еврокубках

БП

Дата

Ранг

Клуб

Соперник

Счет

1-е

17.11.1967

КЧ

Динамо

Гурник

1:2

5-е

14.09.2000

КУ

Ворскла

Боавишта

1:2

10-е

04.10.2007

КУ

Металлист

Эвертон

2:3

15-е

26.08.2010

ЛЕ

Таврия

Байер

1:3

20-е

09.08.2018

ЛЕ

Мариуполь

Бордо

1:3

25-е

10.12.2024

ЛЧ

Шахтер

Бавария

1:5

«Юбилейные» безвольные поражения украинских клубов в Лиге чемпионов

БП

Дата

Клуб

Соперник

Счет

1-е

17.11.1967

Динамо

Гурник

1:2 (д)

5-е

21.08.1996

Динамо

Рапид В

2:4 (д)

10-е

18.10.2000

Динамо

Андерлехт

2:4 (г)

15-е

13.11.2002

Динамо

Ювентус

1:2 (д)

20-е

04.11.2009

Динамо

Интер

1:2 (д)

25-е

10.12.2024

Шахтер

Бавария

1:5 (д)

«Юбилейные» безвольные поражения Шахтера в еврокубках

БП

Дата

Ранг

Клуб

Соперник

Счет

1-е

07.03.1984

КК

Виктор НОСОВ

Порту

2:3 (г)

5-е

31.07.2000

ЛЧ

Виктор ПРОКОПЕНКО

Лугано

1:2 (г)

10-е

28.11.2007

ЛЧ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Селтик

1:2 (г)

15-е

10.12.2024

ЛЧ

Марино ПУШИЧ

Бавария

1:5 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок Кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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