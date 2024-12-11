Украинские клубы потерпели 25-е безвольное поражение в еврокубках
25-й раз наши команды проиграли, ведя в счете, и в Лиге (Кубке) чемпионов
Безвольное поражение «Шахтера» от «Баварии» (1:5) стало 25-м для украинских клубов на своем поле в еврокубковых турнирах. 11 раз наши команды уступали соперникам, ведя в счете, в родных стенах в Лиге (Кубке) чемпионов, столько же – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Лиге конференций и 1 – в Кубке Интертото. 9 поражений потерпело «Динамо», 5 – «Шахтер», 4 – «Ворскла», по 1 – семь клубов.
25-й раз украинцы проиграли, имея преимущество по ходу встречи, и в Лиге (Кубке) чемпионов – 11 дома и 14 в гостях. 15 поражений записало в свой пассив «Динамо», 9 – «Шахтер» и 1 – «Днепр».
К слову, «Шахтер» оформил не только два украинских «юбилея», но и свой личный, потерпев 15-е безвольное поражение в еврокубках (ЛЧ – 9, ЛЕ/КУ – 4, КК – 1, КИ – 1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» домашние безвольные поражения украинских клубов в еврокубках
|
БП
|
Дата
|
Ранг
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-е
|
17.11.1967
|
КЧ
|
Динамо
|
Гурник
|
1:2
|
5-е
|
14.09.2000
|
КУ
|
Ворскла
|
Боавишта
|
1:2
|
10-е
|
04.10.2007
|
КУ
|
Металлист
|
Эвертон
|
2:3
|
15-е
|
26.08.2010
|
ЛЕ
|
Таврия
|
Байер
|
1:3
|
20-е
|
09.08.2018
|
ЛЕ
|
Мариуполь
|
Бордо
|
1:3
|
25-е
|
10.12.2024
|
ЛЧ
|
Шахтер
|
Бавария
|
1:5
«Юбилейные» безвольные поражения украинских клубов в Лиге чемпионов
|
БП
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-е
|
17.11.1967
|
Динамо
|
Гурник
|
1:2 (д)
|
5-е
|
21.08.1996
|
Динамо
|
Рапид В
|
2:4 (д)
|
10-е
|
18.10.2000
|
Динамо
|
Андерлехт
|
2:4 (г)
|
15-е
|
13.11.2002
|
Динамо
|
Ювентус
|
1:2 (д)
|
20-е
|
04.11.2009
|
Динамо
|
Интер
|
1:2 (д)
|
25-е
|
10.12.2024
|
Шахтер
|
Бавария
|
1:5 (д)
«Юбилейные» безвольные поражения Шахтера в еврокубках
|
БП
|
Дата
|
Ранг
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-е
|
07.03.1984
|
КК
|
Виктор НОСОВ
|
Порту
|
2:3 (г)
|
5-е
|
31.07.2000
|
ЛЧ
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Лугано
|
1:2 (г)
|
10-е
|
28.11.2007
|
ЛЧ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Селтик
|
1:2 (г)
|
15-е
|
10.12.2024
|
ЛЧ
|
Марино ПУШИЧ
|
Бавария
|
1:5 (д)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок Кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы.
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