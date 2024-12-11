Украинские клубы потерпели 25-е безвольное поражение в еврокубках

Безвольное поражение «Шахтера» от «Баварии» (1:5) стало 25-м для украинских клубов на своем поле в еврокубковых турнирах. 11 раз наши команды уступали соперникам, ведя в счете, в родных стенах в Лиге (Кубке) чемпионов, столько же – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Лиге конференций и 1 – в Кубке Интертото. 9 поражений потерпело «Динамо», 5 – «Шахтер», 4 – «Ворскла», по 1 – семь клубов.

25-й раз украинцы проиграли, имея преимущество по ходу встречи, и в Лиге (Кубке) чемпионов – 11 дома и 14 в гостях. 15 поражений записало в свой пассив «Динамо», 9 – «Шахтер» и 1 – «Днепр».

К слову, «Шахтер» оформил не только два украинских «юбилея», но и свой личный, потерпев 15-е безвольное поражение в еврокубках (ЛЧ – 9, ЛЕ/КУ – 4, КК – 1, КИ – 1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» домашние безвольные поражения украинских клубов в еврокубках

БП Дата Ранг Клуб Соперник Счет 1-е 17.11.1967 КЧ Динамо Гурник 1:2 5-е 14.09.2000 КУ Ворскла Боавишта 1:2 10-е 04.10.2007 КУ Металлист Эвертон 2:3 15-е 26.08.2010 ЛЕ Таврия Байер 1:3 20-е 09.08.2018 ЛЕ Мариуполь Бордо 1:3 25-е 10.12.2024 ЛЧ Шахтер Бавария 1:5

«Юбилейные» безвольные поражения украинских клубов в Лиге чемпионов

БП Дата Клуб Соперник Счет 1-е 17.11.1967 Динамо Гурник 1:2 (д) 5-е 21.08.1996 Динамо Рапид В 2:4 (д) 10-е 18.10.2000 Динамо Андерлехт 2:4 (г) 15-е 13.11.2002 Динамо Ювентус 1:2 (д) 20-е 04.11.2009 Динамо Интер 1:2 (д) 25-е 10.12.2024 Шахтер Бавария 1:5 (д)

«Юбилейные» безвольные поражения Шахтера в еврокубках

БП Дата Ранг Клуб Соперник Счет 1-е 07.03.1984 КК Виктор НОСОВ Порту 2:3 (г) 5-е 31.07.2000 ЛЧ Виктор ПРОКОПЕНКО Лугано 1:2 (г) 10-е 28.11.2007 ЛЧ Мирча ЛУЧЕСКУ Селтик 1:2 (г) 15-е 10.12.2024 ЛЧ Марино ПУШИЧ Бавария 1:5 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок Кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы.