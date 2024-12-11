Тренер Шахтера подвел итоги осенней части Лиги чемпионов

«Шахтер» поражением от «Баварии» 1:5 закрыл осеннюю часть Лиги чемпионов, в которой команда набрала четыре очка после шести туров. Итоги подвел наставник Марино Пушич.

«Разочарован результатом, но первый тайм провели хорошо и упустили шанс сделать счет 2:1. Заплатили цену из-за недостатка опыта. Так не должно было случиться, что мы не забили этот гол в конце первого тайма. Во втором мы старались, я горжусь командой, ребята выкладывались. Но если ты хочешь получить результат против такого соперника, то ошибок быть не должно».

«Решающими стали моменты, когда мы не забили второй и когда назначили пенальти. С этим решением я не согласен, и после 1:3 стало очень сложно, хотя мы старались».

«Итоги осенней части Лиги чемпионов? Мы провели много хороших матчей в напряженном графике и против сильных оппонентов. Мы набрали новый опыт, многие первый раз или второй раз сыграли на таком уровне. Новый формат ЛЧ немного странный, потому что ты не знаешь, сколько нужно очков».

«В прошлом матче мы бы выиграли у ПСВ, если бы не красная карточка. С «Баварией» могли вести 1:0 или 2:1. Нам нужно прогрессировать, становиться более опытными. Мы в процессе», – сказал Пушич.

Читайте также: Игра в наперстки Марино Пушича