Дулуб нашел причины поражения Шахтера в ЛЧ, вспомнив момент Судакова

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб поделился эмоциями после матча донецкого «Шахтера» против мюнхенской «Баварии» в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов.

– Начало было очень хорошее – быстрые контратаки. Но дальше «Шахтер» начал придерживаться модели игры, используемой в УПЛ. Это краткий выход в атаку из своей половины поля.

Это, может, хорошо работает в Украине, но против «Баварии» они столкнулись с контрпрессингом, который привел к первым двум пропущенным сразу.

При счете 1:0 Кевин потерял мяч в центре – сразу перехват и быстрая контратака, за 1:1 – Марлон.

Надо понимать, что любая игра состоит из временных промежутков, когда можно рисковать и когда нет. Ситуация с моментом Судакова на 44-й: фактически 100% момент не реализовали – и тут же создается такой же момент у ворот «Шахтера».

Я думаю, что проиграли в основном это во-первых. Во-вторых, "Шахтер" не разобрался, откуда основная угроза. А основная угроза происходила от построения 4-2-2-2, когда Мусиала и Мюллер играли по двум центральным защитникам, Бондарю и Грамму, фланговые игроки, Олисе и Сане, периодически менялись – Олисе оставался на фланге, а Сане заходил внутрь. И в опорной зоне появлялись либо Киммих, либо Лаймер.

С чем «Шахтер» не разобрался: создавались ситуации на уровне двух центральных защитников, сначала три в два, потом стали возникать четыре в два. Если взять все пять мячей – это фактически атаки по центру, – сказал Дулуб.

Ранее Марино Пушич объяснил разгромное поражение донецкого «Шахтера» в матче против мюнхенской «Баварии».