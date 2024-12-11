68 атак, 21 удар. Бавария имела колоссальное преимущество над Шахтером

10 декабря в матче шестого тура Лиги чемпионов немецкая «Бавария» победила украинский «Шахтер» со счетом 5:1.

Согласно официальной статистике УЕФА, мюнхенский клуб полностью контролировал ситуацию на футбольном поле и имел внушительный перевес по ключевым показателям.

«Бавария» чаще владела мячом, чем ее соперник – 63% на 37%. Подопечные Венсана Компани имели преимущество и в общем количестве ударов (21 против 12), и в ударах в створ ворот (9–4).

Количество передач оказалось выше почти в два раза у «Баварии» – 619 против 323. Точнее также были футболисты немецкого клуба – 88% против 82%.

«Бавария» провела за матч 68 атак, в то время как «Шахтер» только 19. Угловых больше подали гости – 5 против 4.

Статистика матча 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Бавария