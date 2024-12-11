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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 15:18 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:30
387
5

68 атак, 21 удар. Бавария имела колоссальное преимущество над Шахтером

Немецкий клуб полностью контролировал матч и уверенно разгромил соперника

11 декабря 2024, 15:18 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:30
387
5
68 атак, 21 удар. Бавария имела колоссальное преимущество над Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine.

10 декабря в матче шестого тура Лиги чемпионов немецкая «Бавария» победила украинский «Шахтер» со счетом 5:1.

Согласно официальной статистике УЕФА, мюнхенский клуб полностью контролировал ситуацию на футбольном поле и имел внушительный перевес по ключевым показателям.

«Бавария» чаще владела мячом, чем ее соперник – 63% на 37%. Подопечные Венсана Компани имели преимущество и в общем количестве ударов (21 против 12), и в ударах в створ ворот (9–4).

Количество передач оказалось выше почти в два раза у «Баварии» – 619 против 323. Точнее также были футболисты немецкого клуба – 88% против 82%.

«Бавария» провела за матч 68 атак, в то время как «Шахтер» только 19. Угловых больше подали гости – 5 против 4.

Статистика матча 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер Бавария

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария статистика
Микола Титюк Источник: УЕФА
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zhyr
Тут одне чудо писало, що гарний футбол, битва титанів, Баварія ледь відігралась в першому таймі.
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+5
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Pavel_i_CO
Це при тому, що Баварія грала напів резервом, з третім голкіпером на воротах)
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+4
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