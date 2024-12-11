В Испании дополнительно наказали коуча Барсы за проделку в матче Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик, который был удален в матче 16 тура Ла Лиги против «Бетиса» (2:2), получил дополнительное наказание.

Как сообщает издание Diario SPORT, дисциплинарные органы наказали немецкого специалиста еще двумя матчами дисквалификации.

Следовательно, «Барселона» следующие два поединка Ла Лиги (против «Леганеса» и «Атлетико») проведет без главного тренера на скамье запасных. Управлять действиями «сине-гранатовых» будут помощники Флика.

В настоящее время «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, имея в своем активе 38 баллов после 17 сыгранных матчей.