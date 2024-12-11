Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это катастрофа». Цыганык разнес амбициозный клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
11 декабря 2024, 13:07 | Обновлено 11 декабря 2024, 13:08
785
0

«Это катастрофа». Цыганык разнес амбициозный клуб УПЛ

Игорь Цыганик не понимает, почему ЛНЗ стало играть гораздо хуже, чем на старте сезона

11 декабря 2024, 13:07 | Обновлено 11 декабря 2024, 13:08
785
0
«Это катастрофа». Цыганык разнес амбициозный клуб УПЛ
ФК ЛНЗ

Украинский журналист Игорь Цыганык разнес ЛНЗ за провальный отрезок сезона в Украинской Премьер-лиге. Эксперт заявил, что черкасская команда регрессирует по ходу сезона.

«Это катастрофа. Я комментировал матч Динамо – ЛНЗ в начале чемпионата [0:1 в пятом туре], и мне тогда понравилась эта команда: организация игры, контроль мяча, футболисты, исполнители. И когда я увидел поединок против Левого Берега. Ну это реально катастрофа.

«Они обреченными вышли. Даже первыми забили – Дедух совершил автогол, но было заметно, что тяги нет. У меня такое впечатление, что этот испанец лишился контроля над командой. Или там проходят какие-то подковерные игры. Не может команда с такими исполнителями играть настолько по-разному», – сказал Цыганык.

В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что руководство ЛНЗ таки приняло радикальное решение по Карраско.

По теме:
ВИДЕО. Игроки Полесья поддержали Усика в перед вторым боем с Фьюри
Рух решает судьбу легионера Плюмена
Сергей ПАЛКИН: «Мы не можем быть в хорошем состоянии, как нам бы хотелось»
Игорь Цыганык ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Футбол | 10 декабря 2024, 12:40 8
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента

На норвежца претендуют «ПСЖ» и «Реал»

«Выдающийся игрок». В Баварии рассказали, хотят ли подписать Мудрика
Футбол | 11 декабря 2024, 06:32 3
«Выдающийся игрок». В Баварии рассказали, хотят ли подписать Мудрика
«Выдающийся игрок». В Баварии рассказали, хотят ли подписать Мудрика

Макс Эберль уверяет, что мюнхенцы сейчас не нуждаются в усилении

«Мы довольны». Звезда Баварии озвучил рецепт победы над Шахтером в ЛЧ
Футбол | 11.12.2024, 12:28
«Мы довольны». Звезда Баварии озвучил рецепт победы над Шахтером в ЛЧ
«Мы довольны». Звезда Баварии озвучил рецепт победы над Шахтером в ЛЧ
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Футбол | 10.12.2024, 13:02
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 11.12.2024, 07:46
«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
10.12.2024, 01:25
Бокс
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
09.12.2024, 15:19 16
Футбол
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
09.12.2024, 18:25 11
Бокс
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
09.12.2024, 08:48
Бокс
«Через 10, 20, 30 лет...» Экс-чемпион мира высказался об Усике
«Через 10, 20, 30 лет...» Экс-чемпион мира высказался об Усике
09.12.2024, 10:26 4
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
09.12.2024, 20:05 45
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
11.12.2024, 06:23 13
Футбол
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
10.12.2024, 07:52 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем