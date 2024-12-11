«Это катастрофа». Цыганык разнес амбициозный клуб УПЛ

Украинский журналист Игорь Цыганык разнес ЛНЗ за провальный отрезок сезона в Украинской Премьер-лиге. Эксперт заявил, что черкасская команда регрессирует по ходу сезона.

«Это катастрофа. Я комментировал матч Динамо – ЛНЗ в начале чемпионата [0:1 в пятом туре], и мне тогда понравилась эта команда: организация игры, контроль мяча, футболисты, исполнители. И когда я увидел поединок против Левого Берега. Ну это реально катастрофа.

«Они обреченными вышли. Даже первыми забили – Дедух совершил автогол, но было заметно, что тяги нет. У меня такое впечатление, что этот испанец лишился контроля над командой. Или там проходят какие-то подковерные игры. Не может команда с такими исполнителями играть настолько по-разному», – сказал Цыганык.

В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что руководство ЛНЗ таки приняло радикальное решение по Карраско.