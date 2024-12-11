«Это катастрофа». Цыганык разнес амбициозный клуб УПЛ
Игорь Цыганик не понимает, почему ЛНЗ стало играть гораздо хуже, чем на старте сезона
Украинский журналист Игорь Цыганык разнес ЛНЗ за провальный отрезок сезона в Украинской Премьер-лиге. Эксперт заявил, что черкасская команда регрессирует по ходу сезона.
«Это катастрофа. Я комментировал матч Динамо – ЛНЗ в начале чемпионата [0:1 в пятом туре], и мне тогда понравилась эта команда: организация игры, контроль мяча, футболисты, исполнители. И когда я увидел поединок против Левого Берега. Ну это реально катастрофа.
«Они обреченными вышли. Даже первыми забили – Дедух совершил автогол, но было заметно, что тяги нет. У меня такое впечатление, что этот испанец лишился контроля над командой. Или там проходят какие-то подковерные игры. Не может команда с такими исполнителями играть настолько по-разному», – сказал Цыганык.
В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что руководство ЛНЗ таки приняло радикальное решение по Карраско.
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