В среду, 11 декабря, в Приштине (Косово) на стадионе Fadil Vokrri состоится ответный поединок 3-го раунда «Пути чемпионов» Юношеской лиги УЕФА 2024/2025, в котором сыграют команда «2 Коррику» U-19 и киевское «Динамо» U-19.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Как известно, «Динамо» U-19 во втором раунде «Пути чемпионов» нынешней Юношеской Лиги УЕФА одолело словенский «Марибор» U-19. В Сталевой Воле (Польша) была зафиксирована результативная ничья 1:1 (гол у «бело-голубых» забил Александре Пеикришвили), а в Мариборе победу праздновали киевляне – 3:1 (отличились Богдан Редушко и дубль на свой счет записал Матвей Пономаренко).

В первом матче третьего раунда «Динамо» U-19 добилось крупной победы над «2 Коррику» U-19 – 5:0. По голу забили Осипенко и Андрейко, а Пономаренко стал автором хет-трика.

Команда «2 Коррику» U-19 из Приштины, в составе которой, как известно, выступают исключительно косовары под руководством местного специалиста Лабинота Хазири, в нынешнем розыгрыше начала свое выступление с первого раунда. Соперником приштинцев стал представитель Албании – клуб «Билис». Его косовары обыграли и в гостях, и дома с одинаковым счетом 2:1.

В следующем раунде «2 Коррику» U-19 определил сильнейшего в противостоянии с ирландским «UC Дублин», и также одержал две победы – 2:1 (дома) и 3:1 (на выезде).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «2 Коррику» U-19 – «Динамо» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.