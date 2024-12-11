«Невероятные эмоции». Мораес объяснил, зачем встречался с Шахтером
Жуниор приезжал на тренировку «горняков» перед матчем Лиги чемпионов
Бывший форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес объяснил, почему присутствовал на тренировке донецкого «Шахтера» перед матчем против «Баварии», который «горняки» разгромно проиграли (1:5).
«Прежде всего, поздравляю всех украинцев. Очень рад быть здесь. Приехать сюда и увидеться с командой – невероятные эмоции.
Недавно я объявил о завершении карьеры, поэтому не мог не увидеться с командой. Счастлив, что "Шахтер" пригласил меня на матч. Приятно быть рядом с клубом и проживать эти моменты, особенно сейчас, когда я принял решение повесить бутсы на гвоздь.
Очень особенный момент для меня, ведь это клуб, где у меня были прекрасные условия работы и жизни: здесь я становился чемпионом, здесь нашел себя, развился как в футбольном плане, так и за пределами поля.
Все, что сейчас команда воплощает на поле, заслуживает похвалы, но и поведение относительно Украины и ее народа, все, что делает клуб вне поля, очень важно, как по мне. Поэтому я счастлив быть здесь», – сказал Жуниор.
Ранее главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич объяснил разгромное поражение «горняков» в матче Лиги чемпионов против «Баварии».
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