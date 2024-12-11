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  4. «Невероятные эмоции». Мораес объяснил, зачем встречался с Шахтером
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 11:43 |
173
1

«Невероятные эмоции». Мораес объяснил, зачем встречался с Шахтером

Жуниор приезжал на тренировку «горняков» перед матчем Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 11:43 |
173
1
«Невероятные эмоции». Мораес объяснил, зачем встречался с Шахтером
ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес объяснил, почему присутствовал на тренировке донецкого «Шахтера» перед матчем против «Баварии», который «горняки» разгромно проиграли (1:5).

«Прежде всего, поздравляю всех украинцев. Очень рад быть здесь. Приехать сюда и увидеться с командой – невероятные эмоции.

Недавно я объявил о завершении карьеры, поэтому не мог не увидеться с командой. Счастлив, что "Шахтер" пригласил меня на матч. Приятно быть рядом с клубом и проживать эти моменты, особенно сейчас, когда я принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Очень особенный момент для меня, ведь это клуб, где у меня были прекрасные условия работы и жизни: здесь я становился чемпионом, здесь нашел себя, развился как в футбольном плане, так и за пределами поля.

Все, что сейчас команда воплощает на поле, заслуживает похвалы, но и поведение относительно Украины и ее народа, все, что делает клуб вне поля, очень важно, как по мне. Поэтому я счастлив быть здесь», – сказал Жуниор.

Ранее главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич объяснил разгромное поражение «горняков» в матче Лиги чемпионов против «Баварии».

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Жуниор Мораес Шахтер Донецк Лига чемпионов Бавария Шахтер - Бавария
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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zelc006
Справжній побратим! Щірий та охайний!
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