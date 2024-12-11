ВИДЕО. Игроки Полесья поддержали Усика в перед вторым боем с Фьюри

Представитель Украинской Премьер-лиги житомирское «Полесье» записало видео-обращение к украинскому боксеру Александру Усику.

Футболисты клуба одели брендовые футболки украинца с целью поддержки чемпиона накануне второго боя с Тайсоном Фьюри.

В один голос игроки сказали, что болеют за Александра и находятся в его команде.

«ФК «Полесье» поддерживает Александра Усика в преддверии второго боя с Тайсоном Фьюри.

Реванш состоится 21 декабря, волки из полесья с тобой! СИЛА В ВАГЕ», – написано в Инстаграме клуба.

Напомним, что 21 декабря в Эр-Рияде состоится реванш в супертяжелом весе – в ринге встретятся украинский чемпион Александр Усик и британский претендент Тайсон Фьюри.