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Украина. Премьер лига
11 декабря 2024, 12:27 | Обновлено 11 декабря 2024, 12:28
246
0

ВИДЕО. Игроки Полесья поддержали Усика в перед вторым боем с Фьюри

Футболисты одели брендовые футболки боксера

11 декабря 2024, 12:27 | Обновлено 11 декабря 2024, 12:28
246
0
ВИДЕО. Игроки Полесья поддержали Усика в перед вторым боем с Фьюри
ФК Полесье

Представитель Украинской Премьер-лиги житомирское «Полесье» записало видео-обращение к украинскому боксеру Александру Усику.

Футболисты клуба одели брендовые футболки украинца с целью поддержки чемпиона накануне второго боя с Тайсоном Фьюри.

В один голос игроки сказали, что болеют за Александра и находятся в его команде.

«ФК «Полесье» поддерживает Александра Усика в преддверии второго боя с Тайсоном Фьюри.

Реванш состоится 21 декабря, волки из полесья с тобой! СИЛА В ВАГЕ», – написано в Инстаграме клуба.

Напомним, что 21 декабря в Эр-Рияде состоится реванш в супертяжелом весе – в ринге встретятся украинский чемпион Александр Усик и британский претендент Тайсон Фьюри.

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Полесье Житомир Александр Усик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Тайсон Фьюри
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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