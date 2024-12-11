ВИДЕО. Игроки Полесья поддержали Усика в перед вторым боем с Фьюри
Футболисты одели брендовые футболки боксера
Представитель Украинской Премьер-лиги житомирское «Полесье» записало видео-обращение к украинскому боксеру Александру Усику.
Футболисты клуба одели брендовые футболки украинца с целью поддержки чемпиона накануне второго боя с Тайсоном Фьюри.
В один голос игроки сказали, что болеют за Александра и находятся в его команде.
«ФК «Полесье» поддерживает Александра Усика в преддверии второго боя с Тайсоном Фьюри.
Реванш состоится 21 декабря, волки из полесья с тобой! СИЛА В ВАГЕ», – написано в Инстаграме клуба.
Напомним, что 21 декабря в Эр-Рияде состоится реванш в супертяжелом весе – в ринге встретятся украинский чемпион Александр Усик и британский претендент Тайсон Фьюри.
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