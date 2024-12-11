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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 11:19 | Обновлено 11 декабря 2024, 11:38
522
1

«Был злой». Звезда Баварии нашел негатив в разгромной победе над Шахтером

Джамал Мусиала раздосадован тем, что арбитр не назначил пенальти в ворота «горняков»

11 декабря 2024, 11:19 | Обновлено 11 декабря 2024, 11:38
522
1
«Был злой». Звезда Баварии нашел негатив в разгромной победе над Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Лидер мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поделился эмоциями после разгромной победы над «Шахтером» (5:1) в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Это было очень приятно. Мы не очень хорошо начали, пропустив гол. Но мы продолжали делать свое дело и в конце получили удовольствие.

Мы все знаем, что нам нужно смотреть от игры к игре, чтобы быть уверенными, что мы станем лучше как команда, а потом, надеюсь, пойдем далеко в соревнованиях.

Моя гневная реакция на то, что не назначили пенальти? Я не думаю, что защитник не коснулся мяча, поэтому я был злой. Но я забил гол после этого, так что все нормально», – сказал Мусиала.

Ранее своим мнением о матче с «Шахтером» поделился полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер, заявив, что немецкая команда лучше реализовала свои моменты.

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Джамал Мусиала Бавария Лига чемпионов Шахтер Донецк Шахтер - Бавария
Олег Вахоцкий Источник: Bayern & Germany
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vbrjkf
Сидів, сидів на траві а потім підняв дупу  і забив гол. Оце так спортивна злість, якої не відчувалось у гравців "Шахтаря". "...ми станемо кращими, як КОМАНДА" -ось що відрізняє гравців "Баварії" від "звьозд"  "Шахтаря", які не переживають за честь клубу. 
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