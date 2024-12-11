Игрок Баварии объяснил разгромную победу над Шахтером в Лиге чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер поделился эмоциями от победы своей команды над донецким «Шахтером» в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов (5:1).

«Мы лучше реализовали свои моменты в концовке. В начале матча мы играли немного неосторожно и не были достаточно агрессивны. После этого мы вошли в игру и заслужили победу с той разницей голов, которой добились.

Это была очень убедительная победа. Мы продолжаем двигаться вперед, мы на хорошем пути. У нас осталось две игры, и мы хотим выиграть обе. Хотим финишировать в топ-8», – сказал игрок.

Ранее Марино Пушич объяснил разгромное поражение донецкого «Шахтера» в матче против мюнхенской «Баварии».