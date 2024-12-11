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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 11:06 | Обновлено 11 декабря 2024, 11:07
581
1

Игрок Баварии объяснил разгромную победу над Шахтером в Лиге чемпионов

Конрад Лаймер заявил, что мюнхенская команда лучше реализовала свои моменты

11 декабря 2024, 11:06 | Обновлено 11 декабря 2024, 11:07
581
1
Игрок Баварии объяснил разгромную победу над Шахтером в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Конрад Лаймер

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер поделился эмоциями от победы своей команды над донецким «Шахтером» в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов (5:1).

«Мы лучше реализовали свои моменты в концовке. В начале матча мы играли немного неосторожно и не были достаточно агрессивны. После этого мы вошли в игру и заслужили победу с той разницей голов, которой добились.

Это была очень убедительная победа. Мы продолжаем двигаться вперед, мы на хорошем пути. У нас осталось две игры, и мы хотим выиграть обе. Хотим финишировать в топ-8», – сказал игрок.

Ранее Марино Пушич объяснил разгромное поражение донецкого «Шахтера» в матче против мюнхенской «Баварии».

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Конрад Лаймер Лига чемпионов Бавария Шахтер Донецк Шахтер - Бавария
Олег Вахоцкий Источник: ФК Бавария
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Они  играли в Германии.)
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