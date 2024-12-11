Рух решает судьбу легионера Плюмена

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Руха» Остап Притула не сможет помочь своей команде в заключительном поединке первой части чемпионата УПЛ с «Оболонью», который состоится 15 декабря на «Арене-Львов».

В последний раз Притула выходил на поле еще в конце ноября в матче 14-го тура – ​​с «Левым Берегом» и с тех пор из-за повреждений находится на больничном.

Не сможет рассчитывать наставник Виталий Пономарев в противостоянии с «пивоварами» на еще одного полузащитника – Фредди Плюмена, но у легионера проблем со здоровьем нет. Просто игрок сборной Гваделупы уже больше двух недель находится в расположении команды Второй лиги – «Рух-2». На следующей неделе станет известно, останется ли он во Львове.

Контракт Плюмена с «Рухом» истекает 30 июня 2025 года.

В текущем чемпионате УПЛ Притула провел за «Рух» 13 матчей и стал автором одного забитого мяча, а Плюмен дважды сыграл за львовский клуб.