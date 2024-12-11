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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 07:40 | Обновлено 11 декабря 2024, 08:20
145
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Мы были недостаточно хороши в атаке»

Тренер негативно высказался об игре с «Байером»

11 декабря 2024, 07:40 | Обновлено 11 декабря 2024, 08:20
145
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Мы были недостаточно хороши в атаке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

10 декабря состоялся поединок шестого тура Лиги чемпионов между немецким «Байером» и итальянским «Интером».

Матч прошел в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».

Как результат, противостояние закончилось минимальной победой Байера по счету 1:0. Решающий мяч на 90 минуте забил Норди Мукиэле.

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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги на пресс-конференции поделился мыслями о поражении своих подопечных:

«Мы были недостаточно хороши в атаке. Мы не показали достаточно, чтобы победить команду со своими качествами сегодня. Нашей целью остается прямая квалификация через место в восьмерке лучших, и это все еще очень возможно. Леверкузен играл сегодня хорошо с большим темпом. Понятно, что полностью избежать моментов против такой команды невозможно. Тот факт, что гол был забит так близко к концу, конечно горький», – рассказал Индзаги.

Голкипер итальянской команды Ян Зоммер:

«Конец игры был очень неудачным, и, конечно, мы недовольны. У нас были два шанса выбить мяч перед воротами, но мы не смогли этого сделать. Мы проиграли очень сильной команде, которая очень усложнила задачу. Но в этом соревновании все в наших руках», – ответил Зоммер.

Видеообзор матча «Байер» – «Интер» (1:0)

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Симоне Индзаги Ян Зоммер Интер Милан Байер Лига чемпионов Бай-Арена пресс-конференция Норди Мукиеле
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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