АЕК одержал разгромную победу 8:0 над ПАЕК в Кубке Кипра

10 декабря в 1/8 финала кубка Кипра «АЕК Ларнака» разгромил «ПАЕК» со счетом 8:0.

Матч начался с доминирования хозяев, которые к концу первого тайма вели 3:0. Суарес открыл счет на 15-й минуте, Кабрера забил дважды на 22-й и 31-й минутах. Во втором тайме Канталапьедра увеличил счет до 4:0, Фарах сделал 5:0, а Фран Соль довел до 6:0. Бруно Гама и Гонсалес забили еще два мяча на 85-й и 86-й минутах.

Фран Соль, который с 2019 по 2020 год выступал за «Динамо Киев» и провел 17 матчей за «сине-белых», стал одним из героев встречи. Также стоит отметить Бруно Гаму, который в составе «Днепра» с 2013 по 2016 год сыграл 56 матчей и забил 9 голов, также внес свой вклад в разгром.

Кубок Кипра. 1/8 финала. 10 декабря

«АЕК Ларнака» – «ПАЕК» – 8:0

Голы: Суарес 15, Кабрера 22, 31, Канталапьедра 51, Фарах 57, Соль 68, Гама 85, Гонсалес, 87