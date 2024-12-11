Обмен на двух игроков. Звезда Челси может оказаться в Барселоне

Аргентинский хавбек «Челси» Энцо Фернандес заинтересовал «Барселону», сообщает Fichajes.

По информации источника, каталонцы планируют предложить «аристократам» в обмен на аргентинца хавбека Френки де Йонга и вингера Феррана Торреса, чтобы уменьшить сумму трансфера. В случае, если «Челси» не примет предложение «Барселоны» - каталонцы не будут увеличивать сумму трансфера.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Фернандеса в 75 миллионов евро. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2032 года.

В нынешнем сезоне Фернандес провел за «Челси» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что звезда «аристократов» не перейдет в «Реал».