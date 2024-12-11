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Испания
11 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:31
347
0

Обмен на двух игроков. Звезда Челси может оказаться в Барселоне

Энцо Фернандес может продолжить карьеру в Ла Лиге

11 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:31
347
0
Обмен на двух игроков. Звезда Челси может оказаться в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukrine. Энцо Фернандес

Аргентинский хавбек «Челси» Энцо Фернандес заинтересовал «Барселону», сообщает Fichajes.

По информации источника, каталонцы планируют предложить «аристократам» в обмен на аргентинца хавбека Френки де Йонга и вингера Феррана Торреса, чтобы уменьшить сумму трансфера. В случае, если «Челси» не примет предложение «Барселоны» - каталонцы не будут увеличивать сумму трансфера.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Фернандеса в 75 миллионов евро. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2032 года.

В нынешнем сезоне Фернандес провел за «Челси» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что звезда «аристократов» не перейдет в «Реал».

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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