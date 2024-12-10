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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 23:50 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:15
631
4

ВИДЕО. Разгром горняков. Бавария забила Шахтеру еще два гола

Мусиала сделал счет 4:1, потом забил Олисе

10 декабря 2024, 23:50 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:15
631
4
ВИДЕО. Разгром горняков. Бавария забила Шахтеру еще два гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Во вторник, 10 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене. Начался второй тайм, «горняки» проигрывают 1:2.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.

«Бавария» побеждает в матче со счетом 4:1. На 87-й забил звездный футболист «ротен» Джамал Мусиала. На 90+3 добил горняков Олисе, который оформил дубль.

ВИДЕО. Разгром горняков. Бавария забила Шахтеру четвертый гол

ГОЛ! Мусила, 87 мин, 1:4!

ГОЛ! Олисе, 90+3 мин, 1:5!

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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nicksaf
А вот и крупный счёт.  Как всегда хоть один раз за сезон. Учите мою теорему, шахтарята!
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+1
Dfkbvj
5 гол Баварії це просто позорище - прохідний двір в захисті, розігнати нафіг всіх, звьозди мля(((
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+1
BATI-GOOOOOL
НАШ ЧЕМПИОН !!!      всра.ся
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0
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