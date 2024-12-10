ВИДЕО. Разгром горняков. Бавария забила Шахтеру еще два гола

Во вторник, 10 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».

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Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене. Начался второй тайм, «горняки» проигрывают 1:2.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.

«Бавария» побеждает в матче со счетом 4:1. На 87-й забил звездный футболист «ротен» Джамал Мусиала. На 90+3 добил горняков Олисе, который оформил дубль.

ВИДЕО. Разгром горняков. Бавария забила Шахтеру четвертый гол

ГОЛ! Мусила, 87 мин, 1:4!

ГОЛ! Олисе, 90+3 мин, 1:5!