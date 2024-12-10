Во вторник, 10 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».

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Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене. Начался второй тайм, «горняки» проигрывают 1:2.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.

«Бавария» побеждает в матче со счетом 3:1. На 70-й минуте Олисе реализовал пенальти.

ВИДЕО. На этот раз Ризнык не спас. Шахтер пропустил с пенальти от Баварии