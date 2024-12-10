Лига чемпионов10 декабря 2024, 23:29 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:35
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ВИДЕО. Суперматч в Бергамо! Лукман сократил отставание в игре против Реала
Адемола отличился на 65-й минуте, сделав счет 2:3
10 декабря 2024, 23:29 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:35
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10 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 65-й минуте отличился Адемола Лукман отыграл один мяч для бергамасков. Ассист на счету Лазара Самарджича.
❗️ ВИДЕО. Суперматч в Бергамо! Лукман сократил отставание в игре против Реала
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