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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 23:29 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:35
91
0

ВИДЕО. Суперматч в Бергамо! Лукман сократил отставание в игре против Реала

Адемола отличился на 65-й минуте, сделав счет 2:3

10 декабря 2024, 23:29 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:35
91
0
ВИДЕО. Суперматч в Бергамо! Лукман сократил отставание в игре против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 65-й минуте отличился Адемола Лукман отыграл один мяч для бергамасков. Ассист на счету Лазара Самарджича.

❗️ ВИДЕО. Суперматч в Бергамо! Лукман сократил отставание в игре против Реала

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Адемола Лукман Реал Мадрид Аталанта Аталанта - Реал видео голов и обзор Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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