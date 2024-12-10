10 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 56-й минуте счет стал 2:1 в пользу королевского клуба. Отличился Винисиус Жуниор.

А уже на 59-й забил Джуд Беллингем после паса Вини. сливочные побеждают 3:1

❗️ ВИДЕО. Винисиус и Беллингем очень быстро забили по одному голу Аталанте