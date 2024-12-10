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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 23:20 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:22
197
0

ВИДЕО. Винисиус и Беллингем очень быстро забили по одному голу Аталанте

Бразилец и англичанин сделали счет 3:1 в пользу королевского клуба в поединке 6-го тура ЛЧ

10 декабря 2024, 23:20 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:22
197
0
ВИДЕО. Винисиус и Беллингем очень быстро забили по одному голу Аталанте
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 56-й минуте счет стал 2:1 в пользу королевского клуба. Отличился Винисиус Жуниор.

А уже на 59-й забил Джуд Беллингем после паса Вини. сливочные побеждают 3:1

❗️ ВИДЕО. Винисиус и Беллингем очень быстро забили по одному голу Аталанте

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видео голов и обзор Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Реал Мадрид Аталанта Аталанта - Реал Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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