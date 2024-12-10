10 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 45+2-й минуте счет стал 1:1. С пенальти забил Шарль де Кетеларе.

Рефери назначил 11-метровый после того, как Орельен Тчуамени сбил сзади в своей штрафной Сеада Колошинаца.

❗️ ВИДЕО. Аталанта забила в ворота Реала на 45+2-й минуте и сравняла счет