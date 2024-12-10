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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 22:52 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:10
756
0

ВИДЕО. Шахтер пропустил гол в раздевалку от Баварии

Забил Томас Мюллер

10 декабря 2024, 22:52 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:10
756
0
ВИДЕО. Шахтер пропустил гол в раздевалку от Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Во вторник, 10 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.

На 45-й минуте счет в матче 2:1 в пользу мюнхенцев сделал Томас Мюллер.

ВИДЕО. Шахтер пропустил гол в раздевалку от Баварии

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Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига чемпионов Шахтер - Бавария Томас Мюллер
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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