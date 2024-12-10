Лига чемпионов10 декабря 2024, 22:52 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:10
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ВИДЕО. Шахтер пропустил гол в раздевалку от Баварии
Забил Томас Мюллер
10 декабря 2024, 22:52 | Обновлено 10 декабря 2024, 23:10
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Во вторник, 10 декабря, проходит матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.
«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.
На 45-й минуте счет в матче 2:1 в пользу мюнхенцев сделал Томас Мюллер.
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