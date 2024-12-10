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  4. Сенсационные детали контракта. Холанд может покинуть Ман Сити за €100 млн
Англия
10 декабря 2024, 22:50 |
1394
0

Сенсационные детали контракта. Холанд может покинуть Ман Сити за €100 млн

Нападающий настаивает на включении пункта об отступных в контракт

10 декабря 2024, 22:50 |
1394
0
Сенсационные детали контракта. Холанд может покинуть Ман Сити за €100 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд хочет включить в свой новый контракт с клубом пункт, об отступных в размере 100 миллионов евро.

По информации El Nacional, форвард согласится на продление контракта с английским клубом. Однако Холанд до сих пор не уверен в своем будущем в «Манчестер Сити». Пункт об отступных в размере 100 миллионов евро, что значительно меньше чем трансферная стоимость звездного нападающего, позволит Холанду без проблем перейти в заинтересованный в нем клуб.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего форварда в 200 миллионов евро. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 18 голов и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что два клуба хотят подписать норвежского форварда.

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Іван Распутін Источник: El Nacional
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