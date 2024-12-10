Лига чемпионов10 декабря 2024, 22:19 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:21
1037
0
ВИДЕО. Как Мбаппе быстро вывел Реал вперед против Аталанты в Лиге чемпионов
Килиан отличился в ворота бергамасков на 10-й минуте поединка 6-го тура еврокубка
10 декабря 2024, 22:19 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:21
1037
0
10 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 10-й минуте счет открыл Килиан Мбаппе. Ассист на звездного французского форварда отдал Браим Диас.
❗️ ВИДЕО. Как Мбаппе быстро вывел Реал вперед против Аталанты в Лиге чемпионов
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 декабря 2024, 19:59 8
Украинцем заинтересовался «Манчестер Юнайтед»
Футбол | 10 декабря 2024, 15:35 0
Фран Гарсия может отправиться в «Борнмут» как часть соглашения по Илье Забарному
Футбол | 10.12.2024, 23:12
Теннис | 10.12.2024, 15:55
Футбол | 10.12.2024, 10:58
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.12.2024, 20:05 44
09.12.2024, 10:26 4
09.12.2024, 18:25 5
09.12.2024, 17:45 19
09.12.2024, 08:48
10.12.2024, 12:40 7
08.12.2024, 22:09 7