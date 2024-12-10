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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 22:19 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:21
1037
0

ВИДЕО. Как Мбаппе быстро вывел Реал вперед против Аталанты в Лиге чемпионов

Килиан отличился в ворота бергамасков на 10-й минуте поединка 6-го тура еврокубка

10 декабря 2024, 22:19 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:21
1037
0
ВИДЕО. Как Мбаппе быстро вывел Реал вперед против Аталанты в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 10-й минуте счет открыл Килиан Мбаппе. Ассист на звездного французского форварда отдал Браим Диас.

❗️ ВИДЕО. Как Мбаппе быстро вывел Реал вперед против Аталанты в Лиге чемпионов

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Килиан Мбаппе видео голов и обзор Аталанта Реал Мадрид Аталанта - Реал Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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