10 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 10-й минуте счет открыл Килиан Мбаппе. Ассист на звездного французского форварда отдал Браим Диас.

❗️ ВИДЕО. Как Мбаппе быстро вывел Реал вперед против Аталанты в Лиге чемпионов