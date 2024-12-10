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Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 21:42 | Обновлено 10 декабря 2024, 21:43
235
0

Сергей ПАЛКИН: «Мы не можем быть в хорошем состоянии, как нам бы хотелось»

Генеральный директор «Шахтера» о логистике

10 декабря 2024, 21:42 | Обновлено 10 декабря 2024, 21:43
235
0
Сергей ПАЛКИН: «Мы не можем быть в хорошем состоянии, как нам бы хотелось»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, насколько тяжело украинскому коллективу добираться на матчи еврокубков. Представитель клуба подробно описал непростую логистику.

«Независимо от того, где мы наконец выступаем, мы не можем быть в таком хорошем состоянии, как нам бы хотелось. Вся логистика сама по себе сумасшедшая – иногда нам нужно день или два, чтобы добраться до места проведения.

Морально и физически это тяжело. Но мы живем в этом мире. Тем не менее, мы являемся источником вдохновения для многих людей. Мы играем вдали от дома уже десять лет, и уже десять лет там не живем.

Наш клуб и наши игроки символизируют все население Украины: несмотря на все трудности, мы показываем народу нашей Родины, что никогда не сдаемся. Несмотря на все, мы хотим добиваться хороших результатов и показывать хороший футбол.

В первую очередь, нам нужно сесть на автобус из Киева, где мы сейчас находимся, во Львов. Это занимает около 7-8 часов. Затем мы проводим там ночь в гостинице, а дальше едем около трех-четырех часов в Жешув в Польшу. Затем садимся на самолет в сторону Дюссельдорфа. Это занимает около двух-трех часов. Потом нам придется ехать автобусом в Гельзенкирхен еще час или два.

Чистое время в пути, наверное, до 20 часов – ночевки в отелях и другие остановки даже не учитываются. Ни одному клубу в Европе не приходится так много путешествовать. На тех же условиях мы могли бы летать по всему миру», – сказал Палкин.

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Андрій Вітренко Источник: Sport1.de
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