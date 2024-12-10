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10 декабря 2024, 21:25 | Обновлено 10 декабря 2024, 21:26
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0

РБ Зальцбург U-19 – ПСЖ U-19 – 3:2. Пытались как могли. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Юношеской лиги УЕФА

10 декабря 2024, 21:25 | Обновлено 10 декабря 2024, 21:26
60
0
РБ Зальцбург U-19 – ПСЖ U-19 – 3:2. Пытались как могли. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря в рамках 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «РБ Зальцбург» U-19 встретился с «ПСЖ» U-19.

Матч завершился победой «РБ Зальцбург» со счетом 3:2. «ПСЖ» смог забить два гола в концовке матча, но не получилось сравнять счёт.

Юношеская лига УЕФА. 6-й тур. 10 декабря

«РБ Зальцбург» U-19 – «ПСЖ» U-19 – 3:2

Голы: Вергуниг 22, 52, Лукич, 46 – Мохаммед 86, Нджанту, 90+3

Видеообзор матча:

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РБ Зальцбург ПСЖ РБ Зальцбург U-19 ПСЖ U-19
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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