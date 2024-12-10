«Не видел». Шуховцев удивил заявлением об украинском голкипере Реала

Именитый украинский голкипер Игорь Шуковцев откровенно оценил перспективы Ильи Волошина, который сейчас находится в структуре мадридского «Реала», играя за юношескую команду «сливочных».

– Наш юный вратарь Илья Волошин сейчас в мадридском Реале, в юношеской команде. Рост у него 202 см, и это в 17 лет.

– Знаю о нем, но не видел. Рад, если появится еще один Трубин или Лунин. Он находится в Реале на вершине мира в 17 лет. У него идет рост, растут мышцы, растет сердечная мышца. Мы не знаем, что будет через год. Он акселерат

Если в Реале в 19 лет он не подходит первой команде, то начнет ездить по арендам. Справится ли он, пока неясно, – сказал Шуховцев.

Ранее Игорь Шуховцев поделился мнением, почему Георгий Бущан редко играет за национальную сборную Украины.