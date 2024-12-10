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  4. «Не видел». Шуховцев удивил заявлением об украинском голкипере Реала
Испания
10 декабря 2024, 22:36 |
1185
1

«Не видел». Шуховцев удивил заявлением об украинском голкипере Реала

Игорь пока не понимает перспектив Ильи Волошина

10 декабря 2024, 22:36 |
1185
1
«Не видел». Шуховцев удивил заявлением об украинском голкипере Реала
Илья Волошин

Именитый украинский голкипер Игорь Шуковцев откровенно оценил перспективы Ильи Волошина, который сейчас находится в структуре мадридского «Реала», играя за юношескую команду «сливочных».

Наш юный вратарь Илья Волошин сейчас в мадридском Реале, в юношеской команде. Рост у него 202 см, и это в 17 лет.

– Знаю о нем, но не видел. Рад, если появится еще один Трубин или Лунин. Он находится в Реале на вершине мира в 17 лет. У него идет рост, растут мышцы, растет сердечная мышца. Мы не знаем, что будет через год. Он акселерат

Если в Реале в 19 лет он не подходит первой команде, то начнет ездить по арендам. Справится ли он, пока неясно, – сказал Шуховцев.

Ранее Игорь Шуховцев поделился мнением, почему Георгий Бущан редко играет за национальную сборную Украины.

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Илья Волошин Реал Мадрид Игорь Шуховцев чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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