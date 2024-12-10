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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 21:07 | Обновлено 10 декабря 2024, 21:28
523
0

ВИДЕО. Жирона не выстояла. Салах реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов

Мохамед забил с 11-метровой точки на 63-й минуте поединка 6-го тура еврокубка

10 декабря 2024, 21:07 | Обновлено 10 декабря 2024, 21:28
523
0
ВИДЕО. Жирона не выстояла. Салах реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Ливерпуль.

Коллективы играют на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 63-й минуте счет открыл Мохамед Салах. Египтянин реализовал пенальти.

Рефери назначил пенальти после того, как Донни Ван де Бек сфолил на Луисе Диасе. Судья принял решение указать на точку после просмотра VAR.

❗️ ВИДЕО. Жирона не выстояла. Салах реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов

ГОЛ! 0:1 Салах, 63 мин. (пен.)

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Мохамед Салах Луис Диас пенальти Ливерпуль Жирона Лига чемпионов видео голов и обзор VAR Донни ван де Бек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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