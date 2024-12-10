10 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Ливерпуль.

Коллективы играют на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

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На 63-й минуте счет открыл Мохамед Салах. Египтянин реализовал пенальти.

Рефери назначил пенальти после того, как Донни Ван де Бек сфолил на Луисе Диасе. Судья принял решение указать на точку после просмотра VAR.

❗️ ВИДЕО. Жирона не выстояла. Салах реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов

ГОЛ! 0:1 Салах, 63 мин. (пен.)