Как там Степанов? Стали известны стартовые составы на матч Байер – Интер

10 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Интер.

Поединок пройдет на Атлети Адзури в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Артем Степанов начнет матч со скамьи запасных.

Хаби Алонсо (наставник леверкузенцев) и Симоне Индзаги (коуч итальянцев) объявили стартовый состав.

После пяти туров у Байера есть 10 очков, у Байера – 13 очков. Они занимают 6-е и 2-е место соответственно.