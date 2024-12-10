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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 20:59 | Обновлено 10 декабря 2024, 21:23
814
0

Как там Степанов? Стали известны стартовые составы на матч Байер – Интер

Матч 6-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по Киеву

10 декабря 2024, 20:59 | Обновлено 10 декабря 2024, 21:23
814
0
Как там Степанов? Стали известны стартовые составы на матч Байер – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер

10 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Интер.

Поединок пройдет на Атлети Адзури в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Артем Степанов начнет матч со скамьи запасных.

Хаби Алонсо (наставник леверкузенцев) и Симоне Индзаги (коуч итальянцев) объявили стартовый состав.

После пяти туров у Байера есть 10 очков, у Байера – 13 очков. Они занимают 6-е и 2-е место соответственно.

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Байер Интер Милан Лига чемпионов стартовые составы Артем Степанов Филиппо Индзаги Хаби Алонсо
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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