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10 декабря 2024, 20:45 | Обновлено 10 декабря 2024, 20:57
89
0

Байер U-19 – Интер U-19 – 0:1. Закрепили успех в турнире. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Юношеской лиги УЕФА

10 декабря 2024, 20:45 | Обновлено 10 декабря 2024, 20:57
89
0
Байер U-19 – Интер U-19 – 0:1. Закрепили успех в турнире. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря в рамках 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Байер» U-19 встретился с «Интером» U-19.

Матч завершился победой «Интера» со счетом 1:0, единственный гол забил Занчетта на 63-й минуте.

С этой победой «Интер» занимает первое место в турнире с 18 очками и проходит в плей-офф, в то время как «Байер» не смог пробиться дальше, завершив групповой этап на 24-й позиции с 7 очками.

Юношеская лига УЕФА. 6-й тур. 10 декабря

«Байер» U-19 – «Интер» U-19 – 0:1

Гол: Занчетта, 63

Видеообзор матча:

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Байер Интер Милан U-19 Интер Милан Юношеская лига УЕФА видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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