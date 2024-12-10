Молодежные турниры10 декабря 2024, 20:45 | Обновлено 10 декабря 2024, 20:57
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Байер U-19 – Интер U-19 – 0:1. Закрепили успех в турнире. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
10 декабря 2024, 20:45 | Обновлено 10 декабря 2024, 20:57
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10 декабря в рамках 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Байер» U-19 встретился с «Интером» U-19.
Матч завершился победой «Интера» со счетом 1:0, единственный гол забил Занчетта на 63-й минуте.
С этой победой «Интер» занимает первое место в турнире с 18 очками и проходит в плей-офф, в то время как «Байер» не смог пробиться дальше, завершив групповой этап на 24-й позиции с 7 очками.
Юношеская лига УЕФА. 6-й тур. 10 декабря
«Байер» U-19 – «Интер» U-19 – 0:1
Гол: Занчетта, 63
Видеообзор матча:
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