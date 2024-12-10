Байер U-19 – Интер U-19 – 0:1. Закрепили успех в турнире. Видео гола

10 декабря в рамках 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Байер» U-19 встретился с «Интером» U-19.

Матч завершился победой «Интера» со счетом 1:0, единственный гол забил Занчетта на 63-й минуте.

С этой победой «Интер» занимает первое место в турнире с 18 очками и проходит в плей-офф, в то время как «Байер» не смог пробиться дальше, завершив групповой этап на 24-й позиции с 7 очками.

Юношеская лига УЕФА. 6-й тур. 10 декабря

«Байер» U-19 – «Интер» U-19 – 0:1

Гол: Занчетта, 63

Видеообзор матча: