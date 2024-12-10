Жирона U-19 – Ливерпуль U-19 – 2:2. Два пенальти и удаление. Видео голов

10 декабря в рамках 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Жирона» U-19 встретилась с «Ливерпулем» U-19.

Матч завершился ничьей 2:2. Даннс открыл счёт с пенальти на 32-й минуте, затем Аранго сравнял на 49-й минуте с пенальти, а Коромина вывел «Жирону» вперёд на 58-й минуте. В конце игры Догерти сравнял счёт на 83-й минуте.

Юношеская лига УЕФА. 6-й тур. 10 декабря

«Жирона» U-19 – «Ливерпуль» U-19 – 2:2

Голы: Аранго 49 (пен.), Коромина, 58 – Даннс 32 (пен.), Догерти, 83

Удаление: Янг, 38 (Ливерпуль)

Видеообзор матча: