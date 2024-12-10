Лига чемпионов10 декабря 2024, 20:04 |
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Возвращение звезды. Известен состав Реала на матч с Аталантой
Матч 6-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по Киеву
10 декабря 2024, 20:04 |
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10 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал.
Поединок пройдет на Атлети Адзури в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных. Винисиус вернулся в состав и начнет игру с первых минут.
Карло Анчелотти (наставник мадридцев) объявил стартовый состав.
После пяти туров у Аталанты есть 11 очков, у Реала – 5 очков. Они занимают 5-е и 24-е место соответственно.
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