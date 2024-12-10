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  4. Возвращение звезды. Известен состав Реала на матч с Аталантой
Лига чемпионов
10 декабря 2024, 20:04 |
902
0

Возвращение звезды. Известен состав Реала на матч с Аталантой

Матч 6-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по Киеву

10 декабря 2024, 20:04 |
902
0
Возвращение звезды. Известен состав Реала на матч с Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

10 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал.

Поединок пройдет на Атлети Адзури в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных. Винисиус вернулся в состав и начнет игру с первых минут.

Карло Анчелотти (наставник мадридцев) объявил стартовый состав.

После пяти туров у Аталанты есть 11 очков, у Реала – 5 очков. Они занимают 5-е и 24-е место соответственно.

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Аталанта Реал Мадрид Лига чемпионов стартовые составы Андрей Лунин Винисиус Жуниор Карло Анчелотти
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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