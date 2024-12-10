Аталанта U-19 – Реал Мадрид U-19 – 0:4. Дубль за 3 минуты. Видео голов

10 декабря в рамках 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Аталанта» U-19 встретилась с «Реал Мадрид» U-19.

Матч завершился победой «Реала» со счетом 4:0. На 42-й минуте Агуадо открыл счёт с пенальти, затем Ортега забил дважды на 66 и 69 минутах, а на 75-й минуте Фортеа установил окончательный счёт 4:0 в пользу «Реала».

Юношеская лига УЕФА. 6-й тур. 10 декабря

«Аталанта» U-19 – «Реал Мадрид» U-19 – 0:4

Голы: Агуадо 42 (пен.), Ортега 66, 69, Фортеа, 75

Видеообзор матча: