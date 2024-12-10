Экс-вратарь сборной Португалии: «Трубин вселяет в меня уверенность»

Бывший вратарь сборной Португалии Хосе Энрике поделился мнением относительно украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина.

«Трубин вселяет в меня уверенность. Как и любому другому игроку, ему нужно играть в топ-матчах. Поэтому, чем больше он играет, тем лучше он будет выполнять свои обязанности. Он – на правильном пути», – цитирует бывшего футболиста Record.

Энрике является воспитанником «Бенфики». Всю свою карьеру он провел в Португалии. За родной клуб Хосе выступал с 1966 по 1979 год. В составе сборной Португалии он сыграл 15 матчей.

Ранее экс-голкипер «Бенфики» Артур Мораес дал Трубину высокую оценку.