Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-вратарь сборной Португалии: «Трубин вселяет в меня уверенность»
Португалия
10 декабря 2024, 19:08 | Обновлено 10 декабря 2024, 19:09
852
1

Экс-вратарь сборной Португалии: «Трубин вселяет в меня уверенность»

Хосе Энрике отметил игру украинского голкипера

10 декабря 2024, 19:08 | Обновлено 10 декабря 2024, 19:09
852
1
Экс-вратарь сборной Португалии: «Трубин вселяет в меня уверенность»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший вратарь сборной Португалии Хосе Энрике поделился мнением относительно украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина.

«Трубин вселяет в меня уверенность. Как и любому другому игроку, ему нужно играть в топ-матчах. Поэтому, чем больше он играет, тем лучше он будет выполнять свои обязанности. Он – на правильном пути», – цитирует бывшего футболиста Record.

Энрике является воспитанником «Бенфики». Всю свою карьеру он провел в Португалии. За родной клуб Хосе выступал с 1966 по 1979 год. В составе сборной Португалии он сыграл 15 матчей.

Ранее экс-голкипер «Бенфики» Артур Мораес дал Трубину высокую оценку.

По теме:
ВАН ДЕР ГОУВ: «Украина выращивает топовых голкиперов»
«Я был там». Экс-вратарь Бенфики объяснил недовольство трибун Трубиным
«Респектуха». Шуховцев расхвалил украинца, играющего в Европе. Не Забарного
чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Хосе Энрике Бенфика
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Футбол | 10 декабря 2024, 13:02 15
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому

Киевляне попрощаются с несколькими игроками

Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины
Футбол | 10 декабря 2024, 15:35 0
Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины
Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины

Фран Гарсия может отправиться в «Борнмут» как часть соглашения по Илье Забарному

«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
Бокс | 10.12.2024, 08:24
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
Жуниор МОРАЕС: «Очень большие ожидания от матча с Баварией»
Футбол | 10.12.2024, 17:59
Жуниор МОРАЕС: «Очень большие ожидания от матча с Баварией»
Жуниор МОРАЕС: «Очень большие ожидания от матча с Баварией»
Аталанта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 10.12.2024, 20:01
Аталанта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Аталанта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Strontium
Анатолий редко теряет самообладание.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
09.12.2024, 08:48
Бокс
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
10.12.2024, 07:52 2
Футбол
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
10.12.2024, 12:40 7
Футбол
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
09.12.2024, 15:19 16
Футбол
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
10.12.2024, 10:58 5
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
09.12.2024, 20:05 44
Футбол
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
09.12.2024, 07:11 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем