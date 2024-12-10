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10 декабря 2024, 19:03 |
1220
0

ВИДЕО. Сын Криштиану Роналду ответил «Иншаллах», отвечая на вопрос блогера

Криштиану Роналду-младший очень хочет сыграть вместе с отцом

10 декабря 2024, 19:03 |
1220
0
ВИДЕО. Сын Криштиану Роналду ответил «Иншаллах», отвечая на вопрос блогера
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду-младший, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Сын нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, Криштиану Роналду-младший, пообщался с самым популярным блогером Youtube Mr Beast.

Когда гостю канала «UR Cristiano» стало интересно лично спросить младшего Криштиану про его футбольную мечту, отец позвал сына в эфир.

Mr Beast спросил: «Ты видел, что Леброн сыграл со своим сыном? Ты бы хотел бы воссоздать это со своим отцом?».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На что Роналду-младший ответил: «Иншааллах», что означает «если на то есть воля Божья».

А затем добавил: «Я надеюсь на это».

Напомним, что сын Криштиану выступает в академии «Аль-Насра», ему сейчас 14 лет.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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