ВИДЕО. Сын Криштиану Роналду ответил «Иншаллах», отвечая на вопрос блогера

Сын нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, Криштиану Роналду-младший, пообщался с самым популярным блогером Youtube Mr Beast.

Когда гостю канала «UR Cristiano» стало интересно лично спросить младшего Криштиану про его футбольную мечту, отец позвал сына в эфир.

Mr Beast спросил: «Ты видел, что Леброн сыграл со своим сыном? Ты бы хотел бы воссоздать это со своим отцом?».

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На что Роналду-младший ответил: «Иншааллах», что означает «если на то есть воля Божья».

А затем добавил: «Я надеюсь на это».

Напомним, что сын Криштиану выступает в академии «Аль-Насра», ему сейчас 14 лет.