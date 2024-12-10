ВИДЕО. Сын Криштиану Роналду ответил «Иншаллах», отвечая на вопрос блогера
Криштиану Роналду-младший очень хочет сыграть вместе с отцом
Сын нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, Криштиану Роналду-младший, пообщался с самым популярным блогером Youtube Mr Beast.
Когда гостю канала «UR Cristiano» стало интересно лично спросить младшего Криштиану про его футбольную мечту, отец позвал сына в эфир.
Mr Beast спросил: «Ты видел, что Леброн сыграл со своим сыном? Ты бы хотел бы воссоздать это со своим отцом?».
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На что Роналду-младший ответил: «Иншааллах», что означает «если на то есть воля Божья».
А затем добавил: «Я надеюсь на это».
Напомним, что сын Криштиану выступает в академии «Аль-Насра», ему сейчас 14 лет.
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