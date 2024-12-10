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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 18:37 | Обновлено 10 декабря 2024, 18:56
347
0

Без Цыганкова. Стали известны стартовые составы на матч Жирона – Ливерпуль

Поединок 6-го тура Лиги чемпионов начнется 10 декабря в 19:45

10 декабря 2024, 18:37 | Обновлено 10 декабря 2024, 18:56
347
0
Без Цыганкова. Стали известны стартовые составы на матч Жирона – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

10 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Ливерпуль.

Поединок пройдет на Монтиливи в Жироне. Время начала встречи – 19:45 по Киеву. Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.

Мичел (наставник каталонцев) и Арне Слот (коуч англичан) объявили стартовые составы.

После пяти туров у Жироны есть 3 очка, у Ливерпуля – 15 очков. Они занимают 30-е и 1-е место соответственно.

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Ливерпуль Жирона Виктор Цыганков стартовые составы Лига чемпионов Арне Слот Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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