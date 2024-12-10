Без Цыганкова. Стали известны стартовые составы на матч Жирона – Ливерпуль

10 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Ливерпуль.

Поединок пройдет на Монтиливи в Жироне. Время начала встречи – 19:45 по Киеву. Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.

Мичел (наставник каталонцев) и Арне Слот (коуч англичан) объявили стартовые составы.

После пяти туров у Жироны есть 3 очка, у Ливерпуля – 15 очков. Они занимают 30-е и 1-е место соответственно.