Лига чемпионов10 декабря 2024, 18:37 | Обновлено 10 декабря 2024, 18:56
347
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Без Цыганкова. Стали известны стартовые составы на матч Жирона – Ливерпуль
Поединок 6-го тура Лиги чемпионов начнется 10 декабря в 19:45
10 декабря 2024, 18:37 | Обновлено 10 декабря 2024, 18:56
347
0
10 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Ливерпуль.
Поединок пройдет на Монтиливи в Жироне. Время начала встречи – 19:45 по Киеву. Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.
Мичел (наставник каталонцев) и Арне Слот (коуч англичан) объявили стартовые составы.
После пяти туров у Жироны есть 3 очка, у Ливерпуля – 15 очков. Они занимают 30-е и 1-е место соответственно.
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