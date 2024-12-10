У Полесья четыре поражения в семи турах. В клубе решили судьбу тренера

Несмотря на семь матчей УПЛ без побед, президент «Полесья» Геннадий Буткевич на этот момент не планирует увольнять наставника житомирской команды Имада Ашура.

Сообщается, что молодой специалист сохраняет доверие руководства, а в клубе понимают, что большие изменения состава, которые произошли летом, требуют времени.

На зиму «Полесье» планирует точечное усиление состава двумя легионерами.

«Полесье» в первой части первого круга было среди лидеров чемпионата УПЛ, однако четыре поражения в семи встречах отбросили команду на 5-е место с отставанием от топ-3 в 9 очков.