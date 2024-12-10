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  4. Мбаппе недоволен календарем: «Мы много зарабатываем, но...»
Испания
10 декабря 2024, 17:29 |
83
1

Мбаппе недоволен календарем: «Мы много зарабатываем, но...»

Игрок хотел бы иметь больше времени на восстановление

10 декабря 2024, 17:29 |
83
1
Мбаппе недоволен календарем: «Мы много зарабатываем, но...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе согласен с теми футболистами, кто критикует плотный календарь матчей, который не оставляет времени на восстановление.

«У нас не остается времени на отдых и восстановление. Я всегда хочу играть, но дайте нам время. В НБА у игроков по четыре месяца отпуск, а мы отдыхаем две недели».

«Да, мы зарабатываем много денег, но отдых тоже нужен. Не говорю, что мы не должны играть. Летом было Евро, я там сломал нос и был уставшим. Потом сразу презентация в «Реале» и новый сезон», – сказал Мбаппе.

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Иван Зинченко Источник: RMC Sport
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MaximusOne
Завжди можеш поміняти професію, на продавця в магазині наприклад. 
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