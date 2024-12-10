Мбаппе недоволен календарем: «Мы много зарабатываем, но...»
Игрок хотел бы иметь больше времени на восстановление
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе согласен с теми футболистами, кто критикует плотный календарь матчей, который не оставляет времени на восстановление.
«У нас не остается времени на отдых и восстановление. Я всегда хочу играть, но дайте нам время. В НБА у игроков по четыре месяца отпуск, а мы отдыхаем две недели».
«Да, мы зарабатываем много денег, но отдых тоже нужен. Не говорю, что мы не должны играть. Летом было Евро, я там сломал нос и был уставшим. Потом сразу презентация в «Реале» и новый сезон», – сказал Мбаппе.
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