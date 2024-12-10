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Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 17:50 | Обновлено 10 декабря 2024, 18:01
1178
0

Оболонь повторно обратилась к Комитету арбитров УАФ по поводу матча УПЛ

Клуб желает получить оценку действиям арбитра в матче с «Левым Берегом»

10 декабря 2024, 17:50 | Обновлено 10 декабря 2024, 18:01
1178
0
Оболонь повторно обратилась к Комитету арбитров УАФ по поводу матча УПЛ
ФК Оболонь

Столичный клуб «Оболонь» во второй раз написал письмо Комитету арбитров УАФ по поводу поединка 15-го тура УПЛ против «Левого Берега» (1:1).

Пивовары желают получить оценку действиям арбитра в матче. Первое обращение команды было проигнорировано представителями комитета.

Письмо-обращение «Оболони»:

Уважаемая Екатерина Владимировна!

В своем письме к Комитету арбитров УАФ от 02.12.2024г. футбольный клуб «ОБОЛОНЬ» просил оценить действия арбитра матча 15 тура VBET Чемпионата Украины между командами «Левый Берег» и «ОБОЛОНЬ» Александра Шандора, которые, по нашему мнению, повлияли на конечный результат матча. По неизвестным нам причинам обращение ФК «ОБОЛОНЬ» было проигнорировано руководством Комитета арбитров, что заставляет наш Клуб еще раз обращаться за получением объяснений по поводу действий арбитра в конкретных эпизодах.

Также обращаем Ваше внимание, что фигурировавшие в обращении эпизоды матча не были предоставлены на рассмотрение главному эксперту по арбитражу УАФ Николе Риццоли.

ФК «ОБОЛОНЬ» ожидает, что Комитет арбитров согласится с нашим обращением и официально даст оценку арбитражу упомянутого выше матча.

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Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Оболонь Комитет арбитров УАФ Катерина Монзуль Никола Риццоли
Андрій Вітренко Источник: ФК Оболонь
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