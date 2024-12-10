Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я был там». Экс-вратарь Бенфики объяснил недовольство трибун Трубиным
Португалия
10 декабря 2024, 16:25 | Обновлено 10 декабря 2024, 16:26
1623
0

«Я был там». Экс-вратарь Бенфики объяснил недовольство трибун Трубиным

Артур Мораес высоко оценил игру украинца

10 декабря 2024, 16:25 | Обновлено 10 декабря 2024, 16:26
1623
0
«Я был там». Экс-вратарь Бенфики объяснил недовольство трибун Трубиным
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший вратарь «Бенфики» Артур Мораес поделился мнением относительно нынешнего голкипера лиссабонской команды украинца Анатолия Трубина и прокомментировал свист в его адрес со стороны фанатов во время матча 13-го тура чемпионата Португалии с «Гимарайнш».

«Я думаю, что он продолжает расти. Это молодой вратарь, который имеет большой потенциал, и в матчах этого года заметно, как он прогрессирует. Бесспорно, он достигнет той точки, которую от него ожидают.

Судя по тому, что я вижу, Анатолий играет более свободно, часто сразу за линией защиты. Он развивается, растет и набирается опыта. Несомненно, у него есть потенциал. И он может помочь «Бенфике» достичь тех целей, которые перед ней стоят.

Что касается свиста в его адрес со стороны фанатов, то я был на стадионе, и, судя по тому, что я слышал, не думаю, что он был предназначен специально для него. Болельщики просто хотели бы, чтобы мяч как можно быстрее попадал в игру», – цитирует бывшего вратаря O Jogo.

Мораес выступал за «Бенфику» с 2011 по 2015 год. В составе лиссабонской команды он сыграл 144 матча.

По теме:
ВАН ДЕР ГОУВ: «Украина выращивает топовых голкиперов»
ВИДЕО. «Плохой актер, до свидания». Ашур услышал приговор от фаната Полесья
«Респектуха». Шуховцев расхвалил украинца, играющего в Европе. Не Забарного
Бенфика фанаты болельщики чемпионат Португалии по футболу зрители Витория Гимараеш Анатолий Трубин
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Футбол | 10 декабря 2024, 00:14 5
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?

Наибольшее признание досталось Криштиану Роналду

ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Футбол | 09 декабря 2024, 18:17 17
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами

Сергей Кривцов получит статус свободного агента

Шахтер – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 10.12.2024, 11:44
Шахтер – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Шахтер – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
Футбол | 10.12.2024, 10:58
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
Букмекеры перед шестым туром ЛЧ оценили шансы Шахтера на выход в плей-офф
Футбол | 10.12.2024, 15:27
Букмекеры перед шестым туром ЛЧ оценили шансы Шахтера на выход в плей-офф
Букмекеры перед шестым туром ЛЧ оценили шансы Шахтера на выход в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
08.12.2024, 20:54 3
Футбол
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
09.12.2024, 08:13 2
Футбол
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
09.12.2024, 17:27 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
08.12.2024, 17:39 2
Футбол
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
10.12.2024, 12:40 6
Футбол
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
09.12.2024, 07:11 9
Футбол
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
08.12.2024, 22:09 7
Футбол
Ингулец – Заря – 1:0. Видео голов и обзор матча (матч прерван)
Ингулец – Заря – 1:0. Видео голов и обзор матча (матч прерван)
08.12.2024, 17:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем