ФОТО. Просто unbelievable! Жена динамовца разделась. Реакция футболиста
Жена Константина Вивчаренко показала свою красоту
Жена футболиста киевского «Динамо» Константина Вивчаренко, Альяна Шекерли, опубликовала новый красочный фотосет.
Девушка выглядит восхитительно, оголив своё тело и нарвавшись на множество комплиментов:
«Просто unbelievable 🔥🔞❤️», – написал под публикацией Вивчаренко.
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«Это анриал 😍😍😍», «Красотка», «Боже! Какая ты красивая 😍🔥🔥», – Альяна действительно ослепляет своей красотой.
Напомним, что пара тайно поженилась без лишнего пафоса осенью этого года.
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