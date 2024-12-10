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10 декабря 2024, 14:14 |
725
0

ФОТО. Просто unbelievable! Жена динамовца разделась. Реакция футболиста

Жена Константина Вивчаренко показала свою красоту

10 декабря 2024, 14:14 |
725
0
ФОТО. Просто unbelievable! Жена динамовца разделась. Реакция футболиста
Instagram. Альяна Шекерли

Жена футболиста киевского «Динамо» Константина Вивчаренко, Альяна Шекерли, опубликовала новый красочный фотосет.

Девушка выглядит восхитительно, оголив своё тело и нарвавшись на множество комплиментов:

«Просто unbelievable 🔥🔞❤️», – написал под публикацией Вивчаренко.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Это анриал 😍😍😍», «Красотка», «Боже! Какая ты красивая 😍🔥🔥», – Альяна действительно ослепляет своей красотой.

Напомним, что пара тайно поженилась без лишнего пафоса осенью этого года.

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фото lifestyle Константин Вивчаренко Динамо Киев Instagram Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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