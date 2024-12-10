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  4. «Им повезло». Эксперт назвал причину победы Динамо над Александрией
Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 14:31 |
1276
3

«Им повезло». Эксперт назвал причину победы Динамо над Александрией

Сергей Нагорняк считает, что киевлянам помог первый забитый гол

10 декабря 2024, 14:31 |
1276
3
«Им повезло». Эксперт назвал причину победы Динамо над Александрией
УАФ. Сергей Нагорняк

Бывший нападающий национальной сборной Украины Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал разгромную победу киевского «Динамо» над «Александрией» (3:0) в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Динамо» положительно сыграло с «Александрией». Хотя до первого забитого мяча не все было так однозначно. Видно было, что кто в поединке «Динамо» – «Александрия» первый забьет, тому будет легче играть. «Динамо» повезло забить первыми. И почти сразу они забили второй мяч.

Как результат, киевляне довели игру до победного».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия Сергей Нагорняк инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 3
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Saar
🤣🤣🤣 якщо Олександрія здувається від першого пропущеного, то хай пиз..є десь на 6-7 місце , бо нахер вона така потрібна в єврокубках!
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+2
MrStepanovM .
що значить пощастило? це ж не лотерея
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+1
Умник
Я думал Попов забил.
Пощастило це коли 2 штанги кікс від сраки - гол.
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0
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