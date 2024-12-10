«Им повезло». Эксперт назвал причину победы Динамо над Александрией

Бывший нападающий национальной сборной Украины Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал разгромную победу киевского «Динамо» над «Александрией» (3:0) в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Динамо» положительно сыграло с «Александрией». Хотя до первого забитого мяча не все было так однозначно. Видно было, что кто в поединке «Динамо» – «Александрия» первый забьет, тому будет легче играть. «Динамо» повезло забить первыми. И почти сразу они забили второй мяч.

Как результат, киевляне довели игру до победного».