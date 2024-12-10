Анастасия Сыч, жена защитника львовского «Руха» и национальной сборной Украины Алексея Сыча, опубликовала фото из душа в Stories на своем официальном аккаунте в Instagram.

На фотографии девушка позирует перед зеркалом в одном лишь полотенце, закрывая лицо телефоном.

Интересно, что в момент публикации Алексей Сыч находился далеко от родного Львова – он играл в Житомире выездной матч против местного «Полесья» (1:0).

Пара находится в отношениях уже более 4 лет.

Пока он на выезде. Жена игрока сборной опубликовала горячее фото из душа