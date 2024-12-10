Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пока он на выезде. Жена игрока сборной опубликовала горячее фото из душа
Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 13:42 | Обновлено 10 декабря 2024, 13:54
1623
1

Пока он на выезде. Жена игрока сборной опубликовала горячее фото из душа

Алексей Сыч уже 4 года вместе с Анастасией

10 декабря 2024, 13:42 | Обновлено 10 декабря 2024, 13:54
1623
1
Пока он на выезде. Жена игрока сборной опубликовала горячее фото из душа
Instagram. Алексей и Анастасия Сыч

Анастасия Сыч, жена защитника львовского «Руха» и национальной сборной Украины Алексея Сыча, опубликовала фото из душа в Stories на своем официальном аккаунте в Instagram.

На фотографии девушка позирует перед зеркалом в одном лишь полотенце, закрывая лицо телефоном.

Интересно, что в момент публикации Алексей Сыч находился далеко от родного Львова – он играл в Житомире выездной матч против местного «Полесья» (1:0).

Пара находится в отношениях уже более 4 лет.

Пока он на выезде. Жена игрока сборной опубликовала горячее фото из душа

По теме:
Сергей ШИЩЕНКО: «Видно, что у нас есть проблема в атаке»
ФОТО. Просто unbelievable! Жена динамовца разделась. Реакция футболиста
Кто стал лучшим? Опубликована символическая сборная 16-го тура УПЛ
Алексей Сыч Рух Львов Полесье Житомир Полесье - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фото lifestyle сборная Украины по футболу
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Футбол | 09 декабря 2024, 17:45 18
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок

Пока что хавбек не дал свой ответ

Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Футбол | 09 декабря 2024, 20:05 43
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата

В топ-тройку УПЛ также входят Александрия и донецкий Шахтер

Шахтер – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 10.12.2024, 11:44
Шахтер – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Шахтер – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Футбол | 10.12.2024, 00:14
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Аталанта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 10.12.2024, 13:38
Аталанта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Аталанта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
osokor
Інкубаторні губастики полюють на гроші недалеких футболістів...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
09.12.2024, 07:23 9
Футбол
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
09.12.2024, 08:13 2
Футбол
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
08.12.2024, 15:47 26
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
09.12.2024, 07:44 4
Бокс
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 09:33 2
Бокс
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
10.12.2024, 07:52 2
Футбол
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 10:04
Бокс
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
09.12.2024, 15:19 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем