Пока он на выезде. Жена игрока сборной опубликовала горячее фото из душа
Алексей Сыч уже 4 года вместе с Анастасией
Анастасия Сыч, жена защитника львовского «Руха» и национальной сборной Украины Алексея Сыча, опубликовала фото из душа в Stories на своем официальном аккаунте в Instagram.
На фотографии девушка позирует перед зеркалом в одном лишь полотенце, закрывая лицо телефоном.
Интересно, что в момент публикации Алексей Сыч находился далеко от родного Львова – он играл в Житомире выездной матч против местного «Полесья» (1:0).
Пара находится в отношениях уже более 4 лет.
Пока он на выезде. Жена игрока сборной опубликовала горячее фото из душа
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