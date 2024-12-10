Цифры и факты. Важнейшие события 16-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 16-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» 25-й раз берет верх над «Александрией» в чемпионатах Украины, в том числе 11-й с крупным счетом и 7-й подряд в родных стенах (мячи 18-4).

Киевляне забивают александрийцам во всех 16 встречах на своем поле.

Бело-синие празднуют 4-ю кряду викторию дома (мячи 13-4).

Общая беспроигрышная серия динамовцев достигает 18 матчей (+14=4), а домашняя – 19 (+16=3).

Владислав Ванат, забивший 35-й мяч в УПЛ за «Динамо», становится автором 11-го дубля киевлян в поединках с «горожанами».

Владислав Ванат поражает ворота черно-желто-зеленых чаще, чем чьи-либо – 5 раз (4 - за «Динамо», 1 – за «Черноморец»).

10-й мяч в динамовских рядах забивает Денис Попов (ЧУ – 7, КУ – 1, ЕК – 2).

40-й матч в УПЛ в качестве капитана киевлян проводит Виталий Буяльский.

«Александрия» завершает две свои рекордные беспроигрышные серии: 20-матчевую общую (+13=7) и 8-матчевую гостевую (+4=4). Последний раз «горожане» уступали соперникам 21 апреля – 1:2 дома с ЛНЗ, а на выезде – 7 апреля – 2:3 с «Черноморцем».

Безголевая серия черно-желто-зеленых в баталиях с бело-синими достигает 313 минут.

«Шахтер» одерживает 10-ю победу в сезоне-2024/25.

Горняки 3-й раз кряду берут верх над «Ворсклой» (мячи 9-1).

Оранжево-черные продлевают свою беспроигрышную серию до 11 матчей (+8=3), а голевую – до 14.

Дончане забивают полтавчанам в родных стенах 19 игр подряд.

Невертон становится автором 120-го гола «Шахтера» во встречах с «Ворсклой» в УПЛ, а Лассина Траоре – 70-го гола горняков в домашних баталиях с бело-зелеными.

3-й раз поражает ворота полтавчан Георгий Судаков.

Гол Невертона становится 250-м, пропущенным командами Юрия Максимова в чемпионатах Украины.

100-й поединок в карьере проводит Дмитрий Крыськив (ЧУ– 76; КУ – 6, ЕК – 15, СУ – 3).

50-й матч во главе «Шахтера» проводит Марино Пушич (ЧУ – 35, КУ – 4, ЕК – 11).

«Ворскла» терпит 206-е поражение в гостях и бьет антирекорд УПЛ, принадлежавший запорожскому «Металлургу».

Гол Ивана Нестеренко становится 250-м для коллективов Юрия Максимова в украинских чемпионатах и 50-м, пропущенным «Шахтером» во всех турнирах при Марино Пушиче (ЧУ – 28, КУ – 2, ЕК – 20).

«Кривбасс» берет верх над «Черноморцем» в общем 4-й раз подряд (мячи 7-2), а в гостях – 3-й (мячи 6-2).

Криворожцы становятся 6-й командой, одержавшей 35 волевых побед в УПЛ, а одесситы – 5-й, потерпевшей 40 безвольных поражений.

Бело-красно-черные празднуют 3-ю викторию кряду (мячи 7-2), а сине-черные, 10-й раз проигравшие в этом сезоне, зарабатывают 5-ю «баранку» подряд (мячи 3-12).

Команды Юрия Вернидуба 10-й раз выигрывают у коллективов Александра Бабича.

«Кривбасс» становятся 8-м клубом, преодолевшим 900-очеовый рубеж в чемпионатах Украины – 902.

Егор Твердохлеб становится автором 20-го гола криворожцев в гостевых баталиях с одесситами.

«Черноморец» устанавливает новый антирекорд УПЛ, потерпев 118-е поражение в родных стенах.

«Моряки» становятся третьим клубом после «Карпат» и «Ворсклы», пропустившим 100 мячей с пенальти.

«Рух» празднует 20-ю викторию в элитном дивизионе под руководством Виталия Пономарева.

Желто-черные прерывают свою «рекордную» 7-матчевую безвыигрышную гостевую серию (=5-2). Последний раз «Рух» побеждал на выезде 11 августа – 4:0 с «Оболонью».

«Полесье» завершает свою рекордную домашнюю беспроигрышную серию, которая составила 12 игр (+6=6). Последний раз житомиряне уступали соперникам в родных стенах 30 марта – 1:4 с «Черноморцем».

Подопечные Имада Ашура проводят 10-й безголевой матч в УПЛ.

Венделл Габриел становится «обладателем» 20-й красной карточки в нынешнем чемпионате.

«Карпаты», разгромившие «Верес» со счетом 5:0, празднуют 3-ю и самую крупную свою викторию в УПЛ.

Зелено-белые становятся автором 20-й крупной победы в сезоне-2024/25.

Подопечные Владислава Лупашко продлевают домашнюю выигрышную серию до 4-х матчей (мячи 10-0), а сухую в родных стенах – до 470 минут.

Амбросий Чачуа становится автором 1-го дубля львовян в элитном дивизионе, а Денис Устименко – 1-го гола «джокеров».

«Верес», потерпевший 15-е крупное поражение на чужих полях, прерывает свою беспроигрышную серию из 9 матчей (+3-6). Последний раз ровенчане уступали соперникам 1 сентября – 1:2 в гостях с «Полесьем».

Голкиперы красно-черных выигрывают 10-ю пенальтийскую дуэль в УПЛ.

30-й матч в чемпионатах Украины на тренерском посту проводит Олег Шандрук (+8=11-11, 33-43).

Все четыре встречи «Колоса» и «Оболони» завершаются вничью.

Подопечные Александра Поздеева повторяют личный рекорд, 3-й раз подряд подписав мировую с гостями.

Ковалевцы проводят 30-й безголевой матч на своем поле.

«Левый берег» одерживает первую волевую победу в родных стенах (в 9-й игре), а ЛНЗ терпит первое безвольное поражение в гостях (в 8-й).

Подопечные Виталия Первака прерывают свою «рекордную» безвыигрышную серию, которая составила 10 матчей (=4-6). Последний раз «аисты» праздновали викторию 1 сентября – 3:1 в гостях с «Вересом».

Руслан Дедух становится автором первого автогола и дубля «Левого берега» в элитном дивизионе.

ФК Левый берег. Руслан Дедух

ЛНЗ обновляет два личных антирекорда, потерпев 4-е поражение подряд (мячи 2-8) и пропуская на выезде 14 игр кряду.

Роман Волохатый на 472-й минуте прерывает «рекордную» безголевую домашнюю серию «Ингульца».

«Заря» становится 5-й командой после «Ворсклы», «Мариуполя», «Черноморца» и «Кривбасса», чьи вратари выиграли 30 пенальтийских дуэлей в УПЛ.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Орест Кузык («Карпаты»), 100-й – Егор Назарина («Шахтер»), 1-й – Константин Квас («Рух») и Орест Лепский («Верес»).

15-й мяч в УПЛ забивает Егор Твердохлеб, 5-й – Хрвое Илич, 1-й – Сидней (в 10-й игре) и Роман Волохатый (в 16-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Денис Устименко («Карпаты»).

Игор Краснопир становится автором 300-го гола сезона-2024/25.

5-й дубль в чемпионатах Украины делает Владислав Ванат, 1-й – Руслан Дедух (в 15-й игре) и Амбросий Чачуа (в 108-й).

3-й пенальти из 3-х реализовывает Хрвое Илич, 2-й из 2-х – Руслан Дедух.

2-ю пенальтийскую дуэль из 5 выигрывает Александр Сапутин, 1-ю из 9 – Андрей Кожухарь.

10-й сухой матч в УПЛ проводит Александр Кемкин, 1-й – Александр Домолега (во 2-й игре).

1-ю красную карточку в чемпионатах Украины зарабатывают Венделл Габриел (в 4-й игре), Яго Сикейра (в 42-й) и Евгений Волынец (в 120-й).

70-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий, отметивший юбилей 30-м назначенным пенальти, 40-й – киевлянин Алексей Деревинский, 10-й – одессит Дмитрий Кубряк.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ