Опубликован состав Шахтера на матч Юношеской лиги УЕФА

10 декабря в 13:00 состоится матч последнего, 6-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Бавария» U-19.

Игра пройдет на арене «Паркштадион» в немецком городе Гельзенкирхен.

Наставник «Шахтера» U-19 Алексей Белик определился со стартовым составом.

Донецкий Шахтер U-19 имеет 10 очков из 15 и занимает 8-е место в турнирной таблице. Горняки обеспечили себе участие в 1/16 финала.

Немецкая Бавария U-19 набрала 7 очков и находится на 22-й позиции, на границе с зоной выбывания.

Шахтер U-19: Баглай, Дрозд, Гарабажий, Башмарин, Огарков, Бундаш, Тютнов, Сметана, Ломага, Цуканов, Стрельчук.