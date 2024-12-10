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10 декабря 2024, 12:41 | Обновлено 10 декабря 2024, 12:50
87
0

Опубликован состав Шахтера на матч Юношеской лиги УЕФА

Донецкая команда встретится с немецкой «Баварией» в матче шестого тура

10 декабря 2024, 12:41 | Обновлено 10 декабря 2024, 12:50
87
0
Опубликован состав Шахтера на матч Юношеской лиги УЕФА
ФК Шахтер U-19

10 декабря в 13:00 состоится матч последнего, 6-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Бавария» U-19.

Игра пройдет на арене «Паркштадион» в немецком городе Гельзенкирхен.

Наставник «Шахтера» U-19 Алексей Белик определился со стартовым составом.

Донецкий Шахтер U-19 имеет 10 очков из 15 и занимает 8-е место в турнирной таблице. Горняки обеспечили себе участие в 1/16 финала.

Немецкая Бавария U-19 набрала 7 очков и находится на 22-й позиции, на границе с зоной выбывания.

Шахтер U-19: Баглай, Дрозд, Гарабажий, Башмарин, Огарков, Бундаш, Тютнов, Сметана, Ломага, Цуканов, Стрельчук.

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Юношеская лига УЕФА Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Бавария Бавария U-19 Шахтер - Бавария стартовые составы
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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