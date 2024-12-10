Коноплянка, Морозюк, Мораес. Опубликован состав сборной Украины UA Steel

Медийная сборная Украины UA Steel опубликовала заявку на предстоящий турнир Kings World Cup Nations. Первый матч команда проведет 1 января против Турции.

В заявку попали шесть бывших игроков сборной Украины, пять финалистов чемпионата мира по Socca (минифутбол в формате 6х6) и медиафутболисты Иван Карапинка («Ruh Media Team») и Егор Галкин («Ignis»), прошедшие национальный отбор.

Состав UA Steel на предстоящие матчи:

Вратари: Денис Бойко, Юрий Панькив

Защитники: Николай Морозюк, Иван Карапинка, Егор Галкин, Андрей Заграничный

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Денис Олейнык, Виталий Мельник, Денис Сандецкий, Андрей Цопа

Нападающие: Жуниор Мораес, Денис Токарь

Главный тренер: Валерий Федорчук

Медийный президент: Михаил Лебига

Рассширенній список: Роман Шиманский, Сергей Кармалита, Дмитрий Глубокий (все – «Ruh Media Team»), Артем Синчиков («Армат»), Ренат Мирошников, Владислав Алексеев (оба – «Profan»), Артем Марченко («Ignis») и Василий Ковташ («Сич» Добряны).