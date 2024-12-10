Коноплянка, Морозюк, Мораес. Опубликован состав сборной Украины UA Steel
Медийная команда назвала список игроков на предстоящий турнир Kings World Cup Nations
Медийная сборная Украины UA Steel опубликовала заявку на предстоящий турнир Kings World Cup Nations. Первый матч команда проведет 1 января против Турции.
В заявку попали шесть бывших игроков сборной Украины, пять финалистов чемпионата мира по Socca (минифутбол в формате 6х6) и медиафутболисты Иван Карапинка («Ruh Media Team») и Егор Галкин («Ignis»), прошедшие национальный отбор.
Состав UA Steel на предстоящие матчи:
Вратари: Денис Бойко, Юрий Панькив
Защитники: Николай Морозюк, Иван Карапинка, Егор Галкин, Андрей Заграничный
Полузащитники: Евгений Коноплянка, Денис Олейнык, Виталий Мельник, Денис Сандецкий, Андрей Цопа
Нападающие: Жуниор Мораес, Денис Токарь
Главный тренер: Валерий Федорчук
Медийный президент: Михаил Лебига
Рассширенній список: Роман Шиманский, Сергей Кармалита, Дмитрий Глубокий (все – «Ruh Media Team»), Артем Синчиков («Армат»), Ренат Мирошников, Владислав Алексеев (оба – «Profan»), Артем Марченко («Ignis») и Василий Ковташ («Сич» Добряны).
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