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10 декабря 2024, 12:29 |
315
0

Коноплянка, Морозюк, Мораес. Опубликован состав сборной Украины UA Steel

Медийная команда назвала список игроков на предстоящий турнир Kings World Cup Nations

10 декабря 2024, 12:29 |
315
0
Коноплянка, Морозюк, Мораес. Опубликован состав сборной Украины UA Steel
Евгений Коноплянка

Медийная сборная Украины UA Steel опубликовала заявку на предстоящий турнир Kings World Cup Nations. Первый матч команда проведет 1 января против Турции.

В заявку попали шесть бывших игроков сборной Украины, пять финалистов чемпионата мира по Socca (минифутбол в формате 6х6) и медиафутболисты Иван Карапинка («Ruh Media Team») и Егор Галкин («Ignis»), прошедшие национальный отбор.

Состав UA Steel на предстоящие матчи:

Вратари: Денис Бойко, Юрий Панькив

Защитники: Николай Морозюк, Иван Карапинка, Егор Галкин, Андрей Заграничный

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Денис Олейнык, Виталий Мельник, Денис Сандецкий, Андрей Цопа

Нападающие: Жуниор Мораес, Денис Токарь

Главный тренер: Валерий Федорчук

Медийный президент: Михаил Лебига

Рассширенній список: Роман Шиманский, Сергей Кармалита, Дмитрий Глубокий (все – «Ruh Media Team»), Артем Синчиков («Армат»), Ренат Мирошников, Владислав Алексеев (оба – «Profan»), Артем Марченко («Ignis») и Василий Ковташ («Сич» Добряны).

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медиафутбол UA Steel Kings World Cup Евгений Коноплянка Денис Бойко Юрий Панькив Николай Морозюк Денис Олейник Виталий Мельник Жуниор Мораес Валерий Федорчук Михаил Лебига заявка
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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