Представитель Второй лиги расторг соглашения с тремя футболистами

Участник Второй лиги Украины футбольный клуб «Чернигов» попрощался с тремя игроками команды.

Покинули расположение клуба следующие исполнители: Богдан Лянскоронский, Андрей Макаренко и Кирилл Кривобороденко.

Как сообщает «Чернигов» на официальной странице, контракты футболистов были приостановлены с согласия обеих сторон.

Больше времени в команде провел Кривобороденко, выступавший за клуб в течение 11 лет. Чуть меньше времени находился в клубе Макаренко – семь лет. А вот Лянскоронский присоединился к команде весной 2024 года.