Представитель Второй лиги расторг соглашения с тремя футболистами
«Чернигов» устроил небольшую чистку состава
Участник Второй лиги Украины футбольный клуб «Чернигов» попрощался с тремя игроками команды.
Покинули расположение клуба следующие исполнители: Богдан Лянскоронский, Андрей Макаренко и Кирилл Кривобороденко.
Как сообщает «Чернигов» на официальной странице, контракты футболистов были приостановлены с согласия обеих сторон.
Больше времени в команде провел Кривобороденко, выступавший за клуб в течение 11 лет. Чуть меньше времени находился в клубе Макаренко – семь лет. А вот Лянскоронский присоединился к команде весной 2024 года.
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