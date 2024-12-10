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Украина. Вторая лига
10 декабря 2024, 11:55 | Обновлено 10 декабря 2024, 12:01
293
0

Представитель Второй лиги расторг соглашения с тремя футболистами

«Чернигов» устроил небольшую чистку состава

10 декабря 2024, 11:55 | Обновлено 10 декабря 2024, 12:01
293
0
Представитель Второй лиги расторг соглашения с тремя футболистами
ФК Чернигов

Участник Второй лиги Украины футбольный клуб «Чернигов» попрощался с тремя игроками команды.

Покинули расположение клуба следующие исполнители: Богдан Лянскоронский, Андрей Макаренко и Кирилл Кривобороденко.

Как сообщает «Чернигов» на официальной странице, контракты футболистов были приостановлены с согласия обеих сторон.

Больше времени в команде провел Кривобороденко, выступавший за клуб в течение 11 лет. Чуть меньше времени находился в клубе Макаренко – семь лет. А вот Лянскоронский присоединился к команде весной 2024 года.

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Чернигов Вторая лига Украины
Андрій Вітренко Источник
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