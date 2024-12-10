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Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 13:03 | Обновлено 10 декабря 2024, 13:12
1847
0

«Мерзавец и дурак». Журналист высказался об экс-игроке Динамо

Зураб Читая подверг жесткой критике Каху Каладзе

10 декабря 2024, 13:03 | Обновлено 10 декабря 2024, 13:12
1847
0
«Мерзавец и дурак». Журналист высказался об экс-игроке Динамо
Каха Каладзе

Грузинский спортивный журналист Зураб Читая высказался о бывшем футболисте киевского «Динамо» и нынешнем мэре Тбилиси Каху Каладзе:

«Он просто мерзавец. И просто человек, который выбрал свой путь, сторону, и эта сторона называется так: «Я буду с теми, кто гарантирует мне благосостояние, сохранение власти, сохранение своего теплого места, прибыли и так далее – вместо совести, вместо ответственности за свою страну, вместо будущего этой страны и Украины в том числе, каким его видят большие части этих стран. Мне важнее своя ягодица, чтобы она была в тепле. И для того, чтобы она была в тепле, и чтобы служить хозяевам, которые это тепло обеспечивают, я пойду на все». И вот он шел, шел, шел, шел, постепенно плыл, плыл, плыл – и заплыл за все буйки, за все красные линии. Вместе со своими хозяевами сжег все мосты за собой. Теперь ему некуда возвращаться, невозможно откатить.

Еще весной, даже после всего, что он наговорил за эти годы, даже после того, как он предал в определенной степени Украину и свою страну на пути евроинтеграции, безопасности, того будущего, которое эти страны хотят. Даже после этого, если бы он этой весной или еще совсем недавно, когда мы уже не просто на словах, а официально отказываемся от евроинтеграции, европейского выбора и нашего европейского будущего, сказал бы: «Я на это не подписывался, я не согласен, я передумал». Не скажу, что он стал бы героем – для многих, может, и стал бы.

Возможно, и сейчас было бы не поздно для него. Потому что врага, который перешел на твою сторону, дурака, который осознал, что был неправ – ты все равно должен принять. И с врагом ты в конце концов примиришься. Когда наступит перемирие или капитуляция, ты все равно, даже если не хочешь, пожмешь руку, подпишешь документы и будешь верить в то, что будущее будет другим. Но пожимать руку и договариваться о чем-то с предателем... Даже самые злобные диктаторы и завоеватели в мировой истории никогда не уважали предателей. Это то, кем стал Каха Каладзе. Он мог бы стать олицетворением чего-то другого с его бэкграундом, тем временем и багажом, который получил в Украине и Италии».

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на Каху Каладзе за его пророссийскую деятельность на территории Грузии.

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Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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